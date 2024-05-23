黎燕珊為演《雷雨》激減10磅　攜陳培甡獲中國藝術獎男女主角提名

劇作家曹禺經典名著家傳戶曉話劇《雷雨》，去年底由陳培甡、黎燕珊、鄧有銀等於西九戲曲中心首演5場大受歡迎，更有不少藝人及歌手跨界捧場，都讚口不絕贏得口碑及票房爆滿，半年後火速重演，《雷雨》舞台劇謹定於2024年6月24至26日，假北角新光大劇院載譽重演3場。

《雷雨》舞台劇謹定於2024年6月24至26日，假北角新光大劇院載譽重演3場。

在《雷雨》中身兼導演與男主角周萍的陳培甡，日前聯同飾演四鳳的鄧有銀一起接受黎燕珊擔任主持的《星級品牌文化》訪問，在節目中正式公布重演消息，於5月24日（明天）公開發售門票。陳培甡透露今次專程選在新光大劇院重演，他說 : 「因為新光戲院如無意外做到今年底就結業，我在新光演了十多年戲，這個舞台讓我們有很多回憶，剛好新光有期，立即決定在新光重演《雷雨》，亦是很有紀念價值，留下美好回憶。」

在《雷雨》中身兼導演與男主角周萍的陳培甡，日前聯同飾演四鳳的鄧有銀一起接受黎燕珊擔任主持的《星級品牌文化》訪問。

大家合作得非常開心。

身為《雷雨》女主角飾演周繁漪的黎燕珊，她坦言得悉重演時，心情真的心又喜心又慌，她笑說：「為了穿上陳華國為我悉心設計的旗袍，再次要接受挑戰減10磅以上，因為尚有一個月就演出，我又要謝絕飯局，為咗響舞台靚，一定要配合角色演好敢愛敢恨的繁漪！」

黎燕珊和陳培甡獲中國藝術獎男女主角提名。

陳培甡透露整齣劇除了黎燕珊是資深演員之外，其他角色最初決定起用一班粵劇老倌演出話劇，不少觀眾都充滿疑問，究竟老倌演粵劇得唔得?會否演得很古怪？始終粵劇和話劇是兩種藝術，觀眾冇信心都好正常，所以首演時很多戲迷都沒有購票，後來反應好好已撲不到飛，就大嘆錯過了! 所以就「哎呀 ! 哎呀」好可惜上次撲唔到飛，所以很多戲迷知道今次重演，內部認購已非常熱烈，可惜檔期有限只能演3場。

陳培甡開心重演內部認購非常熱烈。

《雷雨》演出口碑好、受歡迎，更為他們帶來好消息，已獲《第三屆中國藝術獎》正式通知獲入圍全國十佳表演獎，同時陳培甡與黎燕珊更獲提名男、女主角獎項，將於8月18日的《第三屆中國藝術獎》頒獎禮上揭曉。陳培甡稱雖然未知能否獲獎，但有提名已是一件很光榮的事。

黎燕珊為重演《雷雨》著旗袍要激減10磅。

至於在港首度演舞台劇即憑周繁漪獲角逐最佳女主角，黎燕珊說：「當聽到培甡哥告訴我獲得提名，我覺得是意外收獲，無論最後是否得獎，我要多謝評審們，欣賞《雷雨》及各位演員的演出，更多謝培甡哥的獨具慧眼，邀請我演周繁漪這個角色。」