東張西望｜黎寬怡箭步閃過馬騮攻擊　明姐執廚餘仲餵埋老鼠？

《東張西望》日前一集報道一位「明姐」到處執搭廚餘，再送到山上餵馬騮。今日（24/05）一集主持貓仔黎寬怡及攝製隊再度追訪明姐，以及周邊同影響的廟宇。



《東張西望》=報道一位「明姐」到處執搭廚餘，再送到山上餵馬騮。（《東張西望》截圖）

《東張西望》=報道一位「明姐」到處執搭廚餘，再送到山上餵馬騮。（《東張西望》截圖）

《東張西望》發現，明姐幾乎每日都會在各區收集大量廚餘，再放上手推車，經巴士運到「派」食物的山區。由於該地點有廟宇踢行人天橋，所以對該處衛生造成不少影響，馬騮、野豬開完餐後，更會搞到一地都係廚餘。

貓仔黎寬怡險被馬騮攻擊。（《東張西望》截圖）

貓仔黎寬怡險被馬騮攻擊。（《東張西望》截圖）

不止影響衛生，由於馬騮習慣了在那一帶等開餐，一些前往廟宇的市民亦曾因帶了水果食物而受驚嚇。《東張西望》其中一員帶了一支檸檬茶亦在拍攝當日被搶去，而站在一旁的主持貓仔黎寬怡，在報道的時候亦險被攻擊。

明姐表示17年前開始餵馬騮。（《東張西望》截圖）

睇明姐點講：

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後來主持貓仔黎寬怡訪問明姐，明姐直言：「佢哋都有生命，點解淨係趕絕佢哋？」她又直言17年前做完手術之後，就開始收集廚餘餵動物（不止馬騮），她說：「我都好辛苦，講真。我（出嚟餵動物）就唔會好似軀殼留喺屋企，靈魂就出咗嚟。你知唔知咁樣瞓唔着好辛苦？我而家70歲真係唔怕，80歲仲有力氣都會推上去，我唔理罰我一兩萬定十萬。」

下一集，發現明姐用廚餘餵老鼠......

仲有老鼠。（《東張西望》截圖）