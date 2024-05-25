最強減肥女星首曬性感泳照騷終極瘦身成果　震撼網民驚嘆：好勁呀

現年38歲的「細細粒」陳嘉佳多年來憑着肥妹可愛形象成功入屋，她自約滿無綫便正式離巢轉戰內地，由演員轉型做吃播網紅，經常在抖音開直播，成為美食帶貨達人。近年主力在內地發展的陳嘉佳，由於經常直播大飲大食，曾自爆體重達260斤（約287磅），直迫300磅。

細細粒說，自己帶頭做「吃播」，有別於一般直播主只拿著貨品講解，她大快朵頤的樣子讓觀眾覺得食品真的好美味，從而吸引許多人畀錢買她的貨。（抖音：陳嘉佳）

細細粒好鍾意食。(ig圖片)

不過細細粒於去年下定決心，開始認真積極減肥，近月終於瘦身成功。現在的她無論身形和臉形都瘦了幾個圈，與之前肥胖的她簡直是判若兩人，早前她曬出最新的自拍近照更是撞樣了1996年港姐冠軍李珊珊。她又公開體檢報告，並透露由去年8月至今已搣甩超過150磅，現時體重148.1磅，相當犀利。細細粒最近於抖音分享的短片，身穿灰色短袖Tee襯牛仔裙的她，望落明顯比之前又再瘦了一圈，可以看到有腰線，臀圍也細了。

去年3月細細粒曾以「260斤薇薇安養成記」為題拍片，公開自己當時的體重達260斤（約287磅）。（影片截圖）

「細細粒」陳嘉佳體重已達237磅。（抖音）

陳嘉佳現已瘦了超過150磅。(抖音截圖)

細細粒對於自己的減肥成績相當滿意，且感到自豪。昨晚她於facebook分享了她的泳衣水着靚相，震撼網民視覺。她留言寫道：「說好的泳衣照，黎啦。10個月過咗, 終於由285 去到1XX. 為咗鍾意我嘅fans同屋企人, 呢一年我雖然推咗好多零食, 薯片同雪糕直播工作, 不過我同時得到最好嘅嘢 - 就係可以重拾健康, 其實我都好想將呢份健康帶俾係呢度支持我嘅fans. 」

她續說：「細細粒健康生活就係我同團隊x高級營養師合作一齊運作的健康生活平台, 入面所有產品都是親自使用過才推薦俾大家, 除了銷售產品, 入面亦都會分享飲食同運動小知識, 而未來陸續會加入營養師的瘦身tips 或舉辦一些健康體驗旅行團, 希望大家持續關注#細細粒健康生活FB / IG, 祝大家身體健康, 生活愉快, 好似我咁越來越靚。」曬身材之餘，亦趁機推介她帶貨的健康減肥產品。

網民於直播間被細細粒的雙腳驚呆了。(小紅書)

細細粒曾用特奕變瘦。(抖音)

這次是細細粒首次公開曬出泳衣照，對她來說絕對是一大突破。相中穿上泳衣的她的確挺Fit，背影還能清楚看見肩胛骨凸起，就連她自己都加了hashtag #細細粒如同神蹟的肩胛骨#。網民都紛紛畀like，又留言大表驚嘆：「好勁呀」、「瘦出了新境界」、「瘦了半個自己」。

細細粒首曬泳衣照。(fb圖片)

細細粒首曬泳衣照。(fb圖片)