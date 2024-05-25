陳奕迅送「百場利是」慶賀完成杭州巡唱　透露香港站：實有機會返

陳奕迅Fear and Dreams 演唱會，2022年底從香港開始，唱到2024，昨日唱到第100場。這麼值得紀念的日子，所以一班工作人員特別於綵排時，跟Eason切蛋糕慶祝，晚上演出時，唱到《任我行》，他因為現場觀眾讓他太感動，台上忽然爆喊。

陳奕迅完成Fear and Dreams 杭州站巡唱。（資料照片)

Fear and Dreams 演唱會第100場，Eason巡到杭州，杭州為慶祝他踏入第100場，於錢塘江邊一共36棟大廈上面，上映巨型海報燈光秀。Eason到埗後上船欣賞夜景才知道有這一幕意外驚喜，感到十分開心。

而為了一班共同努力的手足，Eason也特別為每人準備了一件Fear And Dreams的紀念外套及T-Shirt ，並親手於衫上面，寫上他們的名字，送給大家作禮物。其中有大部分的工作人員返足一百場，Eason更額外送出「百場利是」以表感謝。下午綵排時，大家於台上影了大合照留念 ，並切蛋糕慶祝，又一同於大銀幕上回顧了由香港走到杭州的花絮影片，Eason感動說：「好彩有人發明咗錄影機，拍了下來，對我嚟講真係好開心，大家都好勁，每人嘅崗位都好重要，呢個演出無咗任何一個人都唔會成事！我要讚下大家，你哋每一個喺我心目中都好緊要，感激大家為呢個騷付出 ，喺我無力時，我會諗起，咁多人喺我後面，為我一個人同心合力做好呢個騷，你哋一個眼神，拍一下我膊頭，我都好感激，好多謝，令我變返有力。」

陳奕迅送「百場利是」慶賀踏入第100場Fear and Dreams 演唱會。（資料照片)

他真情剖白：「喺呢行我哋做咗咁耐，就唔會特別諗幾多場，但係今日睇返呢一百場經歷嘅小短片，覺得真係一件好感動、好美妙、 奇妙嘅事。好多謝由疫情到今日同我一齊參予過呢個騷嘅每一位工作人員，當然仲有每一位入場觀眾。 100場裡面，最Fear係咩？可能係『澳門』，病咗、覺得聲帶有事、個騷又要延期.....做完新加坡中咗Covid-19都冇澳門咁 Fear，仲有去台北之前因為太緊張胃痛咗一個星期，哈哈。最Dream係咩？台北場啦，每一場都好夢幻、好美滿同開心，北美之行都好夢幻，因為第1次6場都喺籃球場Arena唱，因為要搬運舞台等時間關係，留咗喺美加一段長日子，期間好似去旅行咁，可以放鬆休息下，又可以見返好多好耐冇見嘅老朋友，個種感覺一樣好夢幻同開心。其實唔係淨係台北、美加，每個地方都比咗好多難忘回憶我，宜家諗返都真係數唔晒。」

陳奕迅透露有機會再開香港站。（資料照片)

出道至今，Eason已經開近400場個人演唱會，問到他不少香港觀眾希望他翻頭再開，他說：「實有機會返呀！其實我大部份時間都喺香港，你哋比我出去闖闖先，哈哈。仲會唱多幾多場，唔知呀，今年都一直會巡演落去，明年都係，仲有好多地方未去。」而昨晚在台上爆喊，Eason就謂人大了就愈來愈感性，他說：「你們說要慶祝第100場，我當時還想有什麼特別？每天不是都一樣？就像慶祝生日、節日，我有時也會想，每天不是都一樣？原來！真的不一樣！哈哈。觀眾又熱情，每一個人給我的力量都不一樣！很榮幸跟你們一起渡過這第一百場！」