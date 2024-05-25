康城影展｜章子怡享特別待遇　《藝妓回憶錄》作紅地氈背景音樂

國際影壇盛事《第77屆康城影展》正如火如荼舉行中，而近日導演陳可辛就帶領執導電演《醬園弄》的多位主要演員出席盛會，其中在紅地氈上女主角章子怡可謂排場十足，享受了清場待遇供媒體拍攝之外，背景音樂更使用其主演電影《藝妓回憶錄》的配樂，讓不少網民直呼不愧為國際章。

章子怡現身康城影展 。（視覺中國）

陳可辛籌備七年之久的作品《醬園弄》雖未正式上映但己話題四起，而是次帶着該作品出席康城影展，雖然只是作展映，但關注度仍然非常高。在紅地氈上該電影女主角章子怡更可謂搶了不少焦點，獲得主辦方兩分鐘清場待遇，更使用其曾主演電影《藝妓回憶錄》的配樂作背景音樂，而她亦自信十足地擺出極具霸氣pose供各大媒體拍攝，而大屏幕上亦不時展現其鏡頭，可見其在國際媒體上有一定的知名度，相當厲害。

享受清場待遇。（視覺中國）

排場十足。（視覺中國）

電影《醬園弄》除了章子怡受到關注之外，人氣頂流女星楊冪亦有參與其中，而在康城影展中，她就身穿淡藍色露肩長裙現身，高貴優雅，但在章子怡面前其地位明顯遜色不少。第一章子怡愛到主辦方特別待遇，而且國際媒體不斷呼喊她的名字，第二從網民拍攝的影片可見，楊冪一直跟隨在章子怡身後，當章子怡與其他人打招呼聊天時，楊冪亦只能停在背後作等待，看來在外國市場上章子怡明顯勝出，而不少網民看到章子怡在康城影展的表現，紛紛留言表示：「非常有氣場」、「不愧為影后」、「排面也是沒誰了」、「楊冪在章子怡面前感覺好沒氣場」等，激讚她果然是國際章。

網民留言。（微博圖片）