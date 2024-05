東張何伯｜事件成英文功課題材　問「何太靚湯放咗乜」勁抵死

「東張何伯」成了上星期娛樂圈,以及香港市民之間的熱門話題。《東張西望》一連幾集報道何伯與內地「奇女子」新何太的愛情故事,實在令人嘖嘖稱奇,不得不寫個服字,更出人意表的是,原來新何太真身竟是抖音網紅,曾化名「千語BB」在抖音上教廣大女性「釣金龜」,一句︰「必要的時間要提錢,你記得不能談錢的戀愛就不要談」更是震驚七百萬人。



「東張何伯」成了上星期娛樂圈仍至香港市民之間的熱門話題。(《東張西望》截圖)

她又不時發表「男人願意花錢在女人身上才是真愛」的概念,譬如認為愛你的男人會願意付出最寶貴的金錢,「愛情是他捨得為你花錢,你不物質那是你的善良,但是他愛你就得讓你有物質」,她談道:「嫁給金錢還是嫁給愛情?女人一定要記住,如果你被一個富豪看上了,你一定要嫁,而不是去嫁一個窮光蛋,因為富人看上你是因為他真的愛你,富人呢從來都不缺女人,而窮人選擇你是因為他沒得選。」她又稱跟低階層的人談戀愛「一定會倒霉」:「不要跟比自己階層低的人談戀愛,不對的人千萬不要有肌膚之親。」對此,不少網民都似足老千語錄。

「東張何伯」新太太今年43歲?唔係掛!(《東張西望》截圖)

新何太真身竟是抖音網紅,曾化名「千語BB」在抖音上教廣大女性「釣金龜」,一句「必要的時間要提錢,你記得不能談錢的戀愛就不要談」更是震驚七百萬人。(截圖)

抖音截圖

這一股「東張何伯」風潮不止於成為茶餘飯後的話題,新何太甚至「食住個勢」與何伯一齊在抖音帶貨。除此之外,最近亦有學校利用這股何伯風潮做題材出試題。近日有網民在Facebook群組「何伯&何伯老婆關注組」中發文,表示近日收到一份以「東張何伯」為題的英文試卷。

網民稱是老千語錄!(截圖)

就網上流出的英文功課內容來看,「膠味」相當之重!其中一條寫着「Why Mr. Ho like Mrs Ho's soup so much?」即是「為什麼何生這麼愛何太的靚湯?」下面答題的部分亦隱約見到預先填好的「She has put _____________ (n) in it! Yummy!」,即是「她放了 _______ (名詞)在靚湯裏!好飲!」十分之抵死。

呢位老師對時事嘅觸角,真係值得一讚。(網上圖片)

另一份英文功課更為詳盡,需要學生以英文為一篇關於「東張何伯」的事件描述,填上正確的答案。當中不乏一些對何伯的描述,事件發生的起因以及造成的影響。想不到現在學生的功課在訓練英文的同時也能參與一些熱門社會議題。真的要同老師講一聲:「真係辛苦晒!」

何伯太太喊晒口。(《東張西望》截圖)