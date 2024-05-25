末代廚娘｜鄧麗欣首部清裝劇終開播　胡杏兒演太妃玩宮鬥

視后胡杏兒、鄧麗欣（Stephy）有份參演的內地古裝劇《末代廚娘》已拍畢多年仍未正式播出，但近日官方就宣布喜訊，劇集將於5月27日播出，令不少網民大呼期待，畢竟該劇除了是鄧麗欣首部清裝劇之外，更是《鐵齒銅牙紀曉嵐》三巨頭多年後一起參與的作品，所以特別有亮點。

《末代廚娘》宣布在27日播出 。（《末代廚娘》微博圖片）

《末代廚娘》在2019年已拍畢，距今已有近5年時間，早年更不時傳出劇集快將播出，但到最後卻不了了之。近日官方宣布將在5月27日播出，從最新預告片可見，胡杏兒飾演的榮惠太妃與曾黎飾演的端康太妃有不少爭鬥場面，雙方之間的博弈，爾虞我詐，看上去火花十足。

胡杏兒飾演的榮惠太妃與曾黎飾演的端康太妃有不少爭鬥場面。（影片截圖）

而鄧麗欣雖然只是配角，不過飾演壽喜姑姑的她戲份相當重，其中一場被誣陷盜取宮中國寶的場面，她是至關重要人物，甚是考驗其演技。除了她們之外，劇集還集齊《鐵齒銅牙紀曉嵐》三巨頭合作，其中王剛、張鐵林有參與劇集演出，而張國立雖沒有演出，但就擔任劇集製作人，三人一起合作的作品固然受到大家期待。

stephy飾演壽喜姑姑。（影片截圖﹑《末代廚娘》微博圖片）

《末代廚娘》是一部清裝民國劇，主要講述民女容兒（海陸飾）陰差陽錯誤入宮成為宮女，後來獲賞識成為廚娘煮得一手宮廷好菜，過程中因為結識侍衛李琪（紀凌塵飾）而共同合作調查國寶案的故事。