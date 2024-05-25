羅密歐與茱麗葉｜女主角被嘲似猿人　回顧三個舊版位位都天仙下凡

《羅密歐與茱麗葉》是家傳戶曉的莎士比亞名著，講述了兩位青年男女相戀，卻因家族仇恨而遭不幸，最終兩家和好的故事。《羅密歐與茱麗葉》曾無數次被改編成劇集、電影、舞台劇。



1968年的《殉情記》，Leonard Whiting 和 Olivia Hussey。（網上圖片）

《羅密歐與茱麗葉》作品之中，男女主角經常，或絕大部分被安排為俊男美女，例如1996年的《羅密歐與茱麗葉之後現代激情篇》，就由Leonardo DiCaprio及Claire Danes兩位「荷里活顏值天花板」出演，又例如1968年的《殉情記》則由Leonard Whiting和Olivia Hussey飾演，同樣是美得不現實。

睇過往三個版本的《羅密歐與茱麗葉》

1968年的《殉情記》，Leonard Whiting 和 Olivia Hussey

1968年的《殉情記》，Leonard Whiting 和 Olivia Hussey。（網上圖片）

1968年的《殉情記》，Leonard Whiting 和 Olivia Hussey。（網上圖片）

1996年《羅密歐與茱麗葉之後現代激情篇》，Leonardo DiCaprio 和 Claire Danes

1996年《羅密歐與茱麗葉之後現代激情篇》，Leonardo DiCaprio 和 Claire Danes。（網上圖片）

1996年《羅密歐與茱麗葉之後現代激情篇》，Leonardo DiCaprio 和 Claire Danes。（網上圖片）

1996年《羅密歐與茱麗葉之後現代激情篇》，Leonardo DiCaprio 和 Claire Danes。（網上圖片）

2012年《Romeo & Juliet》，Douglas Booth 和 Hailee Steinfeld

2012年《Romeo & Juliet》，Douglas Booth 和 Hailee Steinfeld。（網上圖片）

2012年《Romeo & Juliet》，Douglas Booth 和 Hailee Steinfeld。（網上圖片）

最近舞台劇《羅密歐與茱麗葉》終上演，分別由「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）及Francesca Amewudah-Rivers飾演男女主角。無論是Marvel迷，荷里活圈甚至是網民都十分關注這套《羅密歐與茱麗葉》舞台劇，事關今次女主角的外貌相當之與別不同。皆因女主角並不按以往習慣選用大眾眼光中的美女，而揀了富有特色的黑人女演員Francesca Amewudah-Rivers出演。不少網民就直言兩人十分不相襯，又指宣傳海報中兩人對望的畫面十足十拳手賽前記者會上互睥一樣。

2024年舞台劇《羅密歐與茱麗葉》Tom Holland，Francesca Amewudah-Rivers。（網上圖片）

2024年舞台劇《羅密歐與茱麗葉》Tom Holland，Francesca Amewudah-Rivers。（網上圖片）

對於Francesca成為「新任茱麗葉」一事，香港的網民對此就討論得十分熱烈。除了有指兩人似是拳手對打之外，有網民就十分抵死的貼出湯賀蘭的女裝照，表示：「Tom Holland做茱麗葉？」亦有網民寫道，並不是反對黑人做茱麗葉，但希望大家尊重原著，因為故事中的時代背景（中世紀歐洲）並不會出現黑人家族。

網民真係mean，但係又好「到肉」。（截圖）

有網民就十分抵死的貼出湯賀蘭的女裝照，表示：「Tom Holland做茱麗葉？」亦有網民寫道，並不是反對黑人做茱麗葉，但希望大家尊重原著，因為故事中的時代背景（中世紀歐洲）並不會出現黑人家族。（截圖）

有網民就批評「新任茱麗葉」Francesca的樣貌，指實在太過於似猿人，又寫道：「搵黑人都算，係都搵個靚啲啦。」同樣，也有人貼出湯賀蘭女朋友Zendaya近來出演《DUNE》（沙丘瀚戰）的劇照，表示湯賀蘭真的是受罪。為什麼Zendaya可以和靚仔Timothée Chalamet做對手，而他就要和這位「茱麗葉」做對手，更有網民笑言：「賀蘭弟明白辛苦錢，唔易搵㗎。」

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