愛回家｜細龍生鄭世豪疑暗示資料被外洩　嚴正聲明：先問當事人

「細龍生」鄭世豪約滿，日前正式於Instagram上宣布離巢，結束於TVB 24年的生涯。不過發文就句句有骨，直指離巢的消息「居然被某人好肯定地證實了」，又不滿指這樣做極影響他的家人。



咁樣交代細龍生鄭世豪離開，都算幾合理。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

咁樣交代細龍生鄭世豪離開，都算幾合理。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

愛回家｜細龍生鄭世豪宣布離巢 爆某人證實消息：極影響家人

鄭世豪回覆傳媒表示：「各位記者朋友，對不起，沒有即時回覆大家，因為由當時的傳，我都一頭霧水，你哋熟悉我的，也知我不會亂答嘢博新聞，及後我才終於得知真相，也正想待適當時候才一步一步告訴家人及回覆大家的時候，居然被某人好肯定地證實了，就是這樣，其實當刻都極影響了我家人 這我就更加不再作回應了， 而今晚係我最後一集，我也出了個道別感謝Post，真係可以為自己作個最後總結，就是這樣了。」

林淑敏出席劇集宣傳活動。（梁碧玲攝）

愛回家｜林淑敏親口證實鄭世豪離巢：以我所知佢係約滿

其實4月份「大小姐」林淑敏在接受《香港01》訪問時，曾透露「細龍生」鄭世豪約滿的消息：「以我所知，佢係約滿嘅。但係我自己就覺得而家唔同以前，因為大家喺出面會有好多唔同嘅發展，可以每一樣嘢都可以試吓，未必唔係唔好嘅一件事。可能大家喺呢一個工作關係上，未必係兩姐弟，而呢個拍檔同感情係一世，我知佢有好多登台，因為佢唱歌真係好叻，如果佢去登台，又可以帶埋我去就最好...」

細龍生細龍太。（鄭世豪FACEBOOK）

「細龍生」鄭世豪又再發文有新暗示。（截圖）

相隔一日不到，「細龍生」鄭世豪又再發文，他寫道：「嚴正聲明，逢親有人問我，知唔知邊個邊個嘅電話，我都會先詢問當事人的許可及交代咩事，才會再將人家的資料，讓他們自己互相互換的。完。明唔明？」今次鄭世豪又暗示了什麼呢？真係「明就明，唔明就黎明」啦。