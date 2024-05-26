前TVB小生教粉絲「房事秘招」神技惹網民熱議　曾被指胸襲女藝人

現年45歲的梁競徽（前名梁烈唯）近年主攻內地市場，發展得有聲有色，亦不時在內地社交網拍片，教大家各種生活小竅門。日前梁競徽就拍片公開房事秘招，隨即引起網民熱烈討論。

梁競徽不時在內地社交網拍片。（微博）

梁競徽日前在小紅書分享影片，片中標題表示公開自己的「房事秘招」，並發文指：「今天我就跟大家公開我的房事秘訣！看完視頻，妳肯定有得着！因為床上這套有時候真的太煩人了！」片中見到梁競徽在酒店房內穿上T恤短褲，教網民換床單被鋪，他熟練地將被套反轉，獲網民留言大讚：「好賢惠，看這手法是常換啊」、「妥妥的家務小能手」、「實用分享！」。

梁競徽日前在小紅書分享影片，片中標題表示公開自己的「房事秘招」。（小紅書）

原來係教網民換床單被鋪。（小紅書）

好熟手！（小紅書）

不過由於標題意有所指，令不少網民誤會，有多位網民指梁競徽是「標題黨」，並留言表示：「看題目嚇一跳」、「你的標題讓人家有點誤會」、「經過高人指導吧這文案」、「你是會取標題的」。

現時梁競徽在內地人氣強勁，近期罕有回港現身TVB節目，不過早前在《獎門人感謝祭終極篇》上，玩遊戲時疑不小心擊中郭珮文胸部，幸好郭珮文並不介意，更在IG為當日事件解畫。梁競徽則回應指看到新聞時很緊張，因是很嚴重指控，並大讚郭珮文第一時間主動解釋，很感激對方。

但係梁競徽就即時伸手撥開郭珮文，正中郭珮文胸部。（《獎門人》截圖）