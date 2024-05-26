富貴歌手泰國舉行婚禮老婆超開胸婚紗驚艷　林𧘲妤性感到賀好搶鏡

現年41歲的關楚耀去年於無綫劇集《一舞傾城》入面飾演富二代，現實中他也是一名富二代，生活富貴。關楚耀曾於情人節送上兩大疊千元大鈔給他的網紅空姐老婆Joann，目測至少20萬，一度被批炫富。關楚耀於去年「520」這個別具意義的日子宣布向拍拖6年的Joann求婚成功，並在11月於社交網分享二人甜蜜婚照，官宣表示：「Officially Mr & Mrs Kwan」，正式封盤成為人夫。不過兩人當時未有舉行婚禮，而是於今日下午在泰國布吉舉行。

關楚耀與老婆Joann。(ig圖片)

關楚耀與老婆Joann。(ig圖片)

關楚耀分享了數張婚禮的照。(ig@uglykwan)

關楚耀與老婆Joann在鏡頭前連番接吻。(ig@uglykwan)

關楚耀宣布正式成為關生及關太。(ig@uglykwan)

關楚耀今年520於他的IG分享了他與老婆Joann婚禮的請帖，由於地點是在泰國布吉，他倆的婚禮喜帖特意設計成護照和登機證，邀請親戚好友出席。相當有心思。關楚耀昨日又post了他與老婆及親友於香港國際機場準備乘飛機到布吉的照片。他們的圈中好友林𧘲妤今日亦有分享她參加兩人婚禮的照片，並留言寫道：「由去年開始籌備既婚禮到今日終於來臨，所有朋友都好期待包括我🥳大家都好聽話有盛裝打扮😂喺布吉島出席好朋友婚禮特別浪漫🌹期待今日既Big Day ✈️🥳」打扮性感的她與關楚耀和Joann合照，新娘子Joann身穿超開胸婚紗，美艷動人。

關楚耀的婚禮喜帖。(ig圖片)

關楚耀出去到布吉舉行婚禮。(ig圖片)

關楚耀出去到布吉舉行婚禮。(ig圖片)

林𧘲妤分享參加關楚耀與Joann婚禮靚相。(ig圖片)

林𧘲妤分享參加關楚耀婚禮靚相。(ig圖片)