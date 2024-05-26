顏國樑逝世｜當年盛傳與無綫不歡而散　顏國樑稱遭人散播謠言

資深演員顏國樑今日（26日）傳出死訊，鄧英敏接受傳媒訪問時證實好友於昨晚11時多在醫院離世，享年75歲。

顏國樑病逝，享年75歲。（視覺中國）

顏國樑演活過不少「小人物」角色，《香港八一至香港八六系列》的陳積、《季節》的大Dee、《真情》的陳大勝、《十月初五的月光》的全海景，以及《皆大歡喜》的石大川，都是他的經典之作。

顏國樑飾演嘅陳積係一名經紀。（影片截圖）

顏國樑早兩年驚喜現身無綫台慶，勾起不少觀眾的集體回憶，但其實一直有傳他於2008年約滿無綫電視後，雙方是不歡而散。事隔多年，顏國樑在接受鄧英敏網上節目訪問時，也曾對此傳言作出解說。

顏國樑早前還亮相無綫節目。（影片截圖）

顏國樑自演在無綫向來都是很低調，沒有什麼新聞，而當時與無綫的合約的確是就快到期，適逢有個內家拳裁判訓練班，他的師傅提議他去考，於是他便向當時《烈火雄心3》劇組助理申請每星期2小時去上堂，「跟住佢話咁呀？你上少堂得唔得架？我話最後就唔好啦，因為我上少堂唔畀證書我就浪費咗，就係咁樣之嘛。」

點知就出事了，事隔一、兩個月從徐遇安口中得知有人散播謠言說他完約後便立即走人，剩低未拍都不拍了，但他沒有這樣講過，也從不是這種人，「所以我聽到都𢱑頭，我問佢點解會咁架？佢話出面係咁傳，所以阿姐叫我問你。」顏國樑稱更離譜的是藝員調配組在電話中更不客氣地跟他說：「顏國樑，好來好去，你就快約滿了，但不要未拍完就走了去！」令他「起火」之餘感到心灰意冷，合约一到便走人。