袁偉豪冧爆自稱大細路要張寶兒湊足7年　兩公婆湊仔想要外援幫手

無綫一共四集的全新育兒真人騷節目《學神爸媽Get Set Go！》，由5月30日起，逢周四、五晚上十點半翡翠台播映。節目分別邀得「學神爸媽」袁偉豪、張寶兒，及「老手爸媽」森美和吳若希齊齊接受連串「育兒」挑戰，並分別邀得兒童心理學博士Rosa及臨床心理學博士Ming即場分析和點評各人表現。

「學神爸媽」Ben同張寶兒超前體驗未來10年各種湊仔難題。

頭兩集嘉賓係湊仔年資長達七年嘅吳若希（Jinny）。

第三、第四集嘉賓係「老手爸爸」森美。

首周有兒童心理學博士Rosa坐陣。

作為「學神爸媽」代表的袁偉豪（Ben）與太太張寶兒，去年11月誕下兒子「袁咕碌」袁晞祐，錄影節目期間湊仔經驗只有五個多月的二人，搞笑地開口表明想要外援：「我哋每一日都喺度諗袁咕碌嗌兩聲係代表啲咩呢？需要每日去學點解讀佢嘅需要，所以我哋要請人幫一幫我哋。」

Rosa遙距分析學神及老手爸媽嘅表現。

Rosa遙距分析學神及老手爸媽嘅表現。

Rosa遙距分析學神及老手爸媽嘅表現。

Ben還自稱「大細路」，兼曲線向老婆寶兒笠高帽謂：「你湊仔年資唔止五個月呀，計埋我呀，七年。」寶兒聞言即冧爆回應：「係呀，7年零5個月。」搞笑得嚟盡顯恩愛。

「老手媽媽」Jinny應付小朋友嘅能力其實都唔差。

「老手媽媽」Jinny應付小朋友嘅能力其實都唔差。

「新手爸媽」Ben同寶兒湊小朋友各有各style。

「新手爸媽」Ben同寶兒湊小朋友各有各style。

為讓這對「學神爸媽」超前體驗未來十年可能會遇到的各種湊仔難題，製作組特意找來4位年齡介乎3歲至10歲的素人小朋友作為「個案主角」，叫得「個案主角」自然各有各「撠手」。首周的兩位小主角便分別有「不願意分享」及「乖得滯」兩大令父母極為頭痛的問題，到底兩位「學神爸媽」以及第一周「老手爸媽」代表吳若希會如何解決？

「新手爸媽」Ben同寶兒湊小朋友各有各style。

「新手爸媽」Ben同寶兒湊小朋友各有各style。

森美又會點同小朋友相處呢？

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除了個案夠撠手，製作組每集亦會安排兩輪不同難度的任務考驗新舊組別爸媽，而每集都要上陣應戰的Ben、寶兒及吳若希，則分別以「冷面湊B大法」、「以退為進溫柔大絕」及「BB話同聲同氣攻擊大法」應付撠手個案，當中以阿Ben「出事率」最高；令人意外的是，湊小朋友年資長達7年的吳若希，成功率竟不及「學神媽咪」寶兒，吳若希事後亦不禁大讚寶兒是「Perfect Mummy」：「我覺得寶兒係100分」。

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仲有「爸爸媽媽，點解嘅？」環節，趣味十足！

Ben嘅「冷面湊B大法」都幾特別。

為了增加節目資訊性及趣味性，製作組除了每集安排Rosa/Ming講解「育兒小知識」外，還增設了「爸爸媽媽，點解嘅？」小環節，由一對可愛孖女負責發問各種類似「十萬個為甚麼」的尖銳問題，「學神爸媽」及「新手爸媽」輪流作答後，再由孖女揀選較喜愛答案，相當盞鬼。

Ben嘅「冷面湊B大法」都幾特別。

寶兒以退為進又溫柔，成功原因唔通就係咁簡單？

Jinny講BB話嚟個同聲同氣大攻擊。

首集嘉賓吳若希（Jinny），大女Giselle和細仔Kylian分別7歲和3歲多，湊仔年資達七年之餘，兩度經歷小朋友成長過程，絕對是經驗豐富的老手媽媽。而第二周嘉賓森美，大仔梁曦樂（Lancelot）和細女梁曦童（Charisse）都分別已經21歲及18歲，更同樣都是高材生，到底經驗如此豐富的森美，遇上「學神爸媽」Ben與寶兒又會有甚麼化學作用？密切留意節目。

Jinny講BB話嚟個同聲同氣大攻擊。