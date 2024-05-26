何伯後頸離奇腫起網民勁擔心　紛紛醫生上身搵咩原因普遍指係腫瘤

早前《東張西望》連日來追訪何伯及「新何太」，令二人成為全城熱話，除了有不少的相關報道外，亦有網民在網上為他們設立群組無時無刻關注二人動向，何伯及新何太立即成為了網絡紅人。新何太早前亦宣布將會在5月29日帶同何伯一起做直播，未到29日，他們二人已經在今日（26日）的直播中曬恩愛兼大撒狗糧。

何伯便立即把頭湊到新何太臉頰親下去。(抖音截圖)

新何太笑到變成花。(抖音截圖)

新何太今日在直播中與何伯大曬恩愛，她說到：「頭先有fans話叫我整個濕吻畀你啊，先信我哋係真愛啊，嗱，老公……」之後何伯便立即把頭湊到新何太臉頰親下去，親吻完後新何太還笑用少女聲的笑。但有眼利的網民在他們二人親吻的照片中發現何伯的身體好像出現了問題，網民指出何伯的後頸部分不知道是什麼原因有東西腫了起來：「呢舊咩黎？」

有網民分享了何伯及新何太的直播片段。(抖音截圖)

網民指出何伯的後頸部分不知道是什麼原因有東西腫了起來。(網上圖片)

網民提出問題後，其他網民亦紛紛「醫生上身」的說他後頸的是什麼：「富貴枕」、「腫瘤」、「肥膏」等，亦有網民說他這個是「話嗰啲頭頸癌」，普遍人都指何伯後頸的是腫瘤。但其實有可能是因為新何太在直播中開了濾鏡而生成的，因為片中可以見到後頸的部分隨著何伯入鏡了就模糊了，所以有機會是濾鏡的問題，當然是不是真的長了腫瘤還要看沒加濾鏡的照片或是真人才能下判斷。