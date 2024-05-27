56歲情歌天王生圖流出似30歲後生仔　運動look現身勁清爽超減齡

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥4》即將錄影新一季，而每次哪位「哥哥」將會加入都會成為熱話，在開錄前亦有不同版本的名單在網上流傳，直至開錄時間附近的日子，「哥哥」們到達才確認有什麼人會參加。今次的《披荊斬棘的哥哥》邀請到56歲的情歌天王李克勤參加，有傳主辦方以高達千萬港元酬勞邀請他。

《披荊斬棘的哥哥》邀請到56歲的情歌天王李克勤參加。（李克勤微博圖片）

李克勤自拍。（IG@hacken1206）

昨日（26日）有內地網民在社交平台分享了看到李克勤從宿舍出發去錄影場地的照片：「李克勤，披荊斬棘宿舍出發，終於等到你。」相中可以李克勤素顏加自己推著行李箱現身，他看上去完全不像過幾年就要60歲的樣子。李克勤身穿黑色T shirt及運動短褲現身，運動look看上去超減齡，除此之外，他手上拿著的行李箱上更有數隻毛公仔掛著，連粉絲都指他「童心未泯」。

內地網民在社交平台分享了看到李克勤從宿舍出發去錄影場地的照片。(小紅書圖片)

李克勤身穿黑色T shirt及運動短褲現身，運動look看上去超減齡。(小紅書圖片)

但原來他的行李箱上有毛公仔也有一段故事，有網民留言說這是有關當年還是他女友盧淑儀的一段故事：「來自95年的典故，那年紅館演唱會上座率慘澹，當年還是女友的李太上台送公仔，表示公開支持。後來02情情塔塔演唱會，歌迷也仿效李太在演唱會上送公仔給他，以表示支持，現在也成了哈肯（克勤）和歌迷的默契。」

李克勤完全唔似50幾歲。(小紅書圖片)