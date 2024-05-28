家族榮耀之繼承者12集劇透｜羅子溢美男計　激吻梁諾妍再嘴王敏奕

劇集《家族榮耀之繼承者》第11集講到，佘詩曼的秘書收受了羅子溢的賄賂後迅速離港，佘詩曼無法問個明白。警方和消防處成立專案小組調查火災事件，守仁擔心佘詩曼要坐牢，找人頂罪，佘詩曼卻突然召開記者會，表示會承擔所有責任，羅嘉良趁機暫停佘詩曼對商場的管理權。



梁靖琪離家出走，去咗林峯屋企住。（《家族榮耀之繼承者》截圖）

梁靖琪離家出走，去咗林峯屋企住。（《家族榮耀之繼承者》截圖）

第12集講到，羅子溢令王敏奕漸傾向他這邊，又用苦肉計令梁諾妍幫他。梁靖琪得知余安安是生母，羅嘉良吩咐各人保密。羅子溢帶王敏奕到馬來西亞簽賭場合約，本約好吃晚餐，但羅子溢爽約…羅子溢幫甦醒的劉江轉院以阻止佘詩曼接觸劉江，探病也要經他安排。

羅子溢用苦肉計追梁諾妍。（《家族榮耀之繼承者》截圖）

羅子溢用苦肉計追梁諾妍。（《家族榮耀之繼承者》截圖）

羅子溢用苦肉計追梁諾妍。（《家族榮耀之繼承者》截圖）

第12集除了主角佘詩曼和林峯的劇集線外，焦點主要落在於羅子溢、梁諾妍和王敏奕身上。劇情講到羅子溢被梁諾妍拋棄後，千方百計想把她追到手。在發現了梁諾妍與一位拳手親近後，他就想到用苦肉計。假借「挑機」拳手，再被他打得半死去換回梁諾妍的芳心。原來，羅子溢一早私底下買通了那個拳手。

羅子溢其實又好鍾意王敏奕。（《家族榮耀之繼承者》截圖）

羅子溢其實又好鍾意王敏奕。（《家族榮耀之繼承者》截圖）

後來，梁諾妍大受感動回到他的身邊，更安排幫他在馬來西亞商談與建賭場。簽約當日，正當羅子溢想與女秘書王敏奕慶祝的時候，梁諾妍卻突然出現。「正妻」梁諾妍和「小三」王敏奕相遇，羅子溢就借籍解釋王敏奕只是去交代公事，就草草着她回去。後來，羅子溢叫王敏奕回家，原來是因為想去找王敏奕溫存。