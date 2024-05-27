南城宴劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《南城宴》陸劇有常佳佳作為編劇，徐馳為執導，由王佑碩、趙昭儀領銜主演的一套以古裝喜劇為題材的電視劇。王佑碩和妹寶趙昭儀站在一起就CP感拉滿，眼神都滿是甜蜜。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《南城宴》｜劇情大綱

在青樓，一場影響深遠的刺殺任務悄然展開。武術高強的女拂曉(由趙昭儀飾演)和冷血殘酷的千羽軍統領晏長昀(由王佑碩出演)，原本毫無關聯的人生，在這次行動後交織在了一起。拂曉不慎刺殺任務遭遇失敗，還意外地撞重頭成了一個失憶的太監小強子。小強子意外進入宮後，便迅速成為了皇上身邊的大紅人。儘管後宮眾多，但皇帝卻獨鍾於這個平凡的太監。兩人之間更傳出了不少緋聞。 她憑藉自身的智慧和才能，及在皇帝的支持下，小強子逐步攀升至千羽衛督軍的位置，權力足以呼風喚雨。晏長昀因案情的線索一再中，一直對她的身份始終存有猜忌。同時，又想要把女主角公納入自己的掌控之中。起初，晏長昀採取了威逼利誘的手段，想要強迫小強子就範。但隨著相處時間的漸長，他的態度逐漸軟化，開始對小強子多加照拂。小強子最終在這種"美男計"的攻勢下漸漸淪陷。晏長昀非常渴望喚醒小強子的記憶。為此，他竟動用了各種奇特的方法，試圖讓她重拾遺失的過去，包括針灸、旋轉轉盤、驚嚇刺激、情景還原等，無所不用其極。即便晏長昀煞費苦心，小強子的記憶恢復進度依然緩慢。兩人在朝堂小心翼翼地前行，陳年積案終於水落石出。待到所有塵埃落定，他們卻並不執著於權勢與名利。反而選擇遠離塵囂，隱居田園，相伴一生。

《南城宴》播出時間｜最新追劇日曆

《南城宴》一共有24集，由芒果TV播放，會員由星期六日每日2集，星期一至五每日1集而非會員就每日一集。

南城宴官方微博@Weibo

《南城宴》｜演員人物關係圖

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《南城宴》｜演員

王佑碩 飾 晏長昀

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趙昭儀 飾 拂曉/小強子

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胡正君 飾 魏添驕

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周紫馨 飾 蕭蘅