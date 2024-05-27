中年好聲音2｜劉可搞歌迷會「牛可村」被封「村長」 ：視歌迷朋友

《中年好聲音2》劉可Freinds Club自從今年1月29號成立以來，於5月25號迎來第5次的歌迷聚會。今次選擇在一個幾千呎的地方，同歌迷一齊歡度7個小時的聚會，活動氣氛溫暖及熱鬧。有位歌迷特意為劉可作曲填詞，一首屬於歌迷會的會歌，活動期間由歌迷會成員大合唱，令劉可十分感動！他非常珍惜歌迷的支持，所以每次活動都揀選不同歌曲以回報歌迷。今次還請來咗他的中二同學仔鍾晉生「大佬」，中一師姐曹敏寶一齊加持。

劉可曾多次表示，視歌迷為朋友，所以他的歌迷會命名為「牛可朋友會」Nelo' Freinds Club, 而在社交平台，劉可的歌迷後援群組稱為「牛可村」，所以現在坊間普遍對劉可暱稱為「村長」。自比賽後，劉可參與過多次不同形式演出，包括在葉振棠先生在香港大會堂的慈善演出，跟棠哥合唱「難為正邪定分界」。

曹敏寶都有到場支持。

他亦不忘行善回饋社會，在母親節率領一眾歌迷參與仁濟慈善探訪及派飯活動。當中，歌迷更自製小福袋送給「老人家」以表心意！而六月份對劉可人生來講都會係一個好精彩既經歷，首先會於6月1號參與明星足球隊的汕頭之行同埋踢友誼賽。6月5號與方伊琪小姐在屯門大會堂的演唱會，跟住就係6月23號葉振棠紅館演唱會的表演嘉賓。每一個活動都係人生中彌其難忘的經歷。

好有型。