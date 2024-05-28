新何太爆家事不滿何伯被家人當提款機　爆已故何太花數百萬醫藥費

早前《東張西望》連續報道76歲何伯閃婚細46歲內地女的忘年戀故事，何伯與太太新婚不久後5名仔女亦因此而與他反目，何伯與「新何太」指細女將他的450萬養老金全數提走，二仔更將他趕出家中，老先生到醫院搵大女時，大女更指要報警。報道一出後，不少網民都熱烈討論他們，兩人的行蹤和相關消息連日來都備受關注，甚至成為了網絡紅人，「何伯＆何伯老婆關注組」至今已有9.9萬成員。最近新何太被發現以「千語BB生活錄語」的網名玩抖音，分享自己獨有價值觀，目前已吸納了1.9萬粉絲，人數持續上升。網民都當是追看連續劇似的追看兩人的動向和故事。

何伯與老婆新何太。（《東張西望》截圖）

FACEBOOK「何伯＆何伯老婆關注組」有人指在深圳見到何伯與太太真身。（FACEBOOK截圖）

新何太被網民起底。(節目截圖)

何伯及「新何太」二人「打風都打唔甩」。(節目截圖)

昨日 (27/5) 有網民於「何伯＆何伯老婆關注組」分享聲稱是新何太於粉絲群內的言論，當中新何太更大爆不少何家的家事。新何太於粉絲群內與網民聊天時，提到老公何伯經濟狀況表示：「我老公依家窮到窿，你哋個個都知嘛，啱啱上面啲fans先講之后阿何生依家窮到窿都（好）。我都冇離開佢。係啊，都不離不棄，佢咁窮仲可以送啲咩畀我啊，不過佢對我好好啊。係啊，佢好愛惜我就夠啦。」不過她隨即又提到何伯答應會送金給她說：「嗱，我老公呢度講啊，佢話如果啲錢佢收返嚟咯，佢話送兩根金畀我。」

有網民分享了何伯及新何太的直播片段。(抖音截圖)

新何太笑到變成花。(抖音截圖)

何伯便立即把頭湊到新何太臉頰親下去。(抖音截圖)

可能是新何太開了濾鏡而生成。(抖音圖片)

新何太還大爆何伯的仔女以及親戚都不時花費何伯的積蓄：「佢啲仔女下下都要問佢攞錢啊，同佢哋來去一次旅行啊，一年一餐都食，我老公萬幾蚊一餐飯錢，所以我老公邊使佢哋養啊」、「仲有啊，有時啊，啲大姨仔啊，冇錢交保險費5萬蚊噉，我老公驚畀一個又話佢偏心，又每人都5萬噉樣，我老公信人好好」、「我老公又講啊，佢大姨仔排牙啊，做咗11萬幾啊，都係我老公幫佢畀」，字裡行間都可以看得出她是在埋怨何伯的家人當何伯是人肉提款機。新何太更指何伯亡妻生前曾花掉數百萬作醫藥費，她表示：「佢個前妻當時病都醫咗幾百萬啦，唉，係啊，前妻即使講佢係有份噉，佢死先噉佢話一繼承權就係另一半仲活喺世上，邊有可能咁萌塞，你偏幫啲咁冇良心咁黑心嘅仔女夾硬搶錢啲人嘅。」

新何太於粉絲群組與網民對話內容。(網上圖片)

新何太於粉絲群組與網民對話內容。(網上圖片)

新何太於粉絲群組與網民對話內容。(網上圖片)