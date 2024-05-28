陳展鵬細13年嬌妻升呢拎Hermès出街　慘遭網民炮轟：貪錢嘅一面

TVB視帝陳展鵬與2016年落選港姐單文柔在2018年結婚，翌年誕下千金Quinta（小豬比），雖然他們年紀相差13年，但完全沒有受到年紀的影響，現時一家三口生活得相當幸福！最近有網民在小紅書分享日前巧遇陳展鵬夫婦在某商店行街，而地點則標記身處的位置是馬來西亞，估計他們是最近飛到馬來西亞放假旅行。

陳展鵬與2016年落選港姐單文柔在2018年結婚，翌年誕下千金Quinta（小豬比）。(IG圖片)

照片中可見陳展鵬夫婦親民答應粉絲的合照，陳展鵬身穿白色T恤配搭藍色襯衫，以及寬鬆的長褲示人，打扮相當樸素，而他的老婆單文柔則身穿橙黃色上衣配戴頸鏈示人，手上還持有Hermès birkin，珠光寶氣，恍如貴婦出場！有網民留言炮轟：「佢老婆終於都有貪錢嘅一面呀，從普通包包孭到愛馬仕。」有不少網民則留言為單文柔抱不平：「咁如果佢貪錢都唔會嫁比佢囉」、「老公錫老婆啫！」

最近有網民在小红書分享日前巧遇陳展鵬夫婦在某商店行街，而地點則標記身處的位置是馬來西亞。（小紅書截圖）

單文柔拎名牌包出街慘遭網民炮轟貪陳展鵬嘅錢。（小紅書截圖）

其實當年二人結婚的時候有報道指單文柔貪戀陳展鵬的高人氣交往，對此她早年 作客陳敏之YouTube Channel節目《Chi Chat》，大方承認自己超迷戀老公陳展鵬，她說：「現在同之前都迷戀佢嘅，屈服於喺佢嘅五指山之下嘅，但係以前可能再崇拜多啲，再鍾意多啲。」她透露自己在英國留學時已經留意老公劇集《單戀雙城》，並笑言當初是為了追看陳茵媺而收看，不過也因為這個劇集對於老公陳展鵬有好感，而相識交往，直到組織家庭。

單文柔（Phoebe）直認超迷戀老公陳展鵬。（YouTube影片截圖）