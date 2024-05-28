直播靈接觸｜爆女星求神問鬼求紅秘聞　因做漏一事演藝圈銷聲匿跡

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英主持，TVB Plus（82台）開台重頭戲及首個靈異直播一小時節目《直播靈接觸》，每集均有各門各派玄學大師坐陣，跟觀眾互動解答靈異疑難，或是由思浩請來特別嘉賓或藝人分享靈異經歷及見聞。日前因病離世的TVB前資深演員顏國樑，上月底與太太霍潔貞曾亮相《直播靈接觸》分享「續命」經驗；為了紀念這位故友，思浩在今集節目開始前與Jojo及耀英齊齊悼念顏國樑，及向顏太送上慰問及祝福：「好記得佢兩個喺化妝間嗰種恩愛，我到呢刻都唔會忘記，顏太你要保重，所有家人都節哀。」思浩說時一度眼泛淚光、聲音哽咽，場面感人。

顏國樑早前離世，思浩忍淚悼念。

顏國樑早前離世，思浩忍淚悼念。

《直播靈接觸》自播出以來，觀眾及網上互動反應非常熱烈，參與網上留言及phone in互動的觀眾人數持續飆升。昨晚（27日），節目邀請了香港地母殿廟祝英姐作為嘉賓，另外還有居港台灣人、是台灣第一代女團成員之一的黃芝蓉（Joyce），思浩再三強調，要請英姐上節目絕不容易：「佢哋通常謝絕訪問。」

大合照，左起：黃耀英、英姐、梁思浩、Joyce、Jojo。

英姐係地母殿廟祝，佢平時謝絕訪問，所以今次現身節目係好難得架。

Joyce係台灣第一代女團成員。

原來廟宇有分正廟、陰廟，正廟有黃大仙廟、關帝廟，陰廟則主要供奉陰神，例如鬼王及黑白無常等。地母殿屬於陰廟，擁六十年歷史，現時供奉的嬰靈約有四百個；據知廟祝會視嬰靈如小朋友一樣照顧足一日三餐、並會迎合嬰靈各項玩樂需求，而前往陰廟供奉的善信主要是曾墮胎的父母。英姐難得現身電視節目，亦大方分享了地母殿日常。除了解開廟宇如何透過參問地母娘娘聖意接收嬰靈過程、以及嬰靈完成超渡後去向等神秘面紗外，還分享了嬰靈可愛及頑皮日常，及信眾如何透過茹素、供奉及積功德等行為，與嬰靈修復關係。英姐透露曾接觸過三母女，三人均曾墮胎並遺傳了罕有病，其中家姐為了等候換肝，更一等等了六至七年，另一詭異地方是相關罕有病「傳女唔傳仔」。英姐續指，當三人解決嬰靈問題後，家姐即接獲可換肝電話，令眾主持嘖嘖稱奇。

嬰靈完成超渡後，會坐法船飄去輪迴投胎。

嬰靈完成超渡後，會坐法船飄去輪迴投胎。

嬰靈完成超渡後，會坐法船飄去輪迴投胎。

至於Joyce的見聞則更加Juicy，Joyce透露由於台灣廟宇眾多，發生陰廟被誤當正廟的事情常有發生。被思浩逼供要大爆台灣演藝圈秘聞的Joyce，便分享了一名昔日台灣女紅星，如何因為做漏一件事以致兩年前在台灣演藝圈銷聲匿跡，Joyce說：「台灣好多女明星為咗紅拜陰廟，或者鍾意求佛牌，但其實好多時佛牌入面未必真係神，可能係小鬼。曾經有個女明星佢拜錯咗（小鬼），變成每日要用血去養佢哋，結果佢真係紅咗一段時間，但兩年前佢爆咗件好大單嘅事，依家已經唔喺個圈入面喇，就係佢唔記得用血養佢哋。」Joyce續指有不少台灣女星愛拜狐仙，貪可增添自身仙氣，當中更包括跳唱天后，十分八卦。另外Joyce還分享了一次親身與好友齊齊求彩票號兼撞邪的經驗，令人難以置信的是，Joyce有朋友雖然因得罪神明受到小懲罰，但仍然如願中了彩票，相當神奇。

Joyce大爆台灣演藝圈女星求紅秘聞。

Joyce大爆台灣演藝圈女星求紅秘聞。

Joyce大爆台灣演藝圈女星求紅秘聞。

Joyce大爆有台灣女星拜陰廟之後走紅，但因為做漏一樣嘢，搞到「出事」絕跡娛樂圈！

Joyce大爆有台灣女星拜陰廟之後走紅，但因為做漏一樣嘢，搞到「出事」絕跡娛樂圈！

今晚一集，思浩將繼續挑戰難度，邀來譽滿東南亞的降頭師現身《直播靈接觸》親身講解如何落降、解降，以及甚麼人容易被人落降、及甚麼人不用擔心被落降等。