專訪｜鄭俊弘自爆與老婆何雁詩有共識再生B︰初頭其實我話想生女

鄭俊弘將於2024 年8月16-25日假座香港西九文化區戲曲中心大劇院，舉行以張國榮為主題的音樂劇《為你鍾情》，更預告與劇中的太太有「激情畫面」。鄭俊弘接受《香港01》專訪大談音樂劇的角色、籌備狀況，有關未來發展，以及現時的家庭生活狀況。談到有關於角色篩選，他表示：「有一日同嚴勵行 (Johnny Yim)傾開偈，佢就問我近排忙咩？之後佢又話嚟緊做個音樂劇，關於張國榮。就反問我有冇興趣想參與？」他續指自己很幸運有緣份能夠參與這次演出。

鄭俊弘將演出以張國榮為主題的音樂劇《為你鍾情》。（資料照片）

預告有「激情畫面」

談到音樂劇的角色，他說：「我就飾演哥哥嘅Fans，Fans Club就做一個表演唱哥哥嘅歌，例如：《風繼續吹》、《側面》、《玻璃之情》，喺個劇裏面就唱哥哥嘅歌俾我嘅太太聽，表露我哋嘅愛同埋婚姻嘅關係。」他透露與飾演太太的對手演出上會比較生動，並表示：「都有啲激情㗎！情緒波動比較大。」講到今次音樂劇與黃劍文和葉巧琳合作，他說：「本身都知道黃劍文同葉巧琳係唱歌之人，相信綵排大家會越嚟越熟再信任大家。」他透露音樂劇當中會有很多即場發揮的元素，並表示：「唔會太死板。」

鄭俊弘今次音樂劇會與黃劍文和葉巧琳合作。（資料照片）

鄭俊弘飾演哥哥嘅Fans。（資料照片）

與老婆何雁詩有共識再生B

被問到會否邀請老婆何雁詩欣賞是次演出，他說：「佢都會盡量嚟睇幾場，希望盡量會帶埋阿仔嚟。」他表示雖然兒子年紀現時還小，未必會知道音樂劇的內容表達什麼，但仍然很想得到他的支持。

講到照顧家庭方面，他表示：「睇吓邊個得閒就去照顧，好彩我哋有婆婆，有工人姐姐同埋家姐都會幫手，太太最近都比較忙，我自己嚟緊七月都開始拍嘢，已經同佢哋講好咗之後嘅行程，希望大家都可以配合。」提到會否考慮再生一個，他直言：「會㗎！最緊要健康，我同太太都冇諗住生仔定生女。初頭其實我話想生女，但現在生咗個仔又覺得好圓滿。」他繼續指一收工就想回歸家庭生活，專注照顧兒子。

何雁詩與鄭俊弘的寶貝仔仔Asher。(何雁詩ig)

鄭俊弘透露七月將會有新工作拍攝。（資料照片）