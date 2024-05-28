Loong 9｜首個見面會復辦日期終敲定　延期兩個月改於6月9日舉行

TVB與內地合辦的選秀節目《亞洲超星團》而衍生的團體「LOONG 9」，原訂於4月28日於香港舉行首個售票見面會，但在4月27日深夜時，主辦突然在社交平台宣布翌日的見面會因為「不可抗力」的理由而未能如期舉行。有指當日是因為有成員的簽證未能獲批，以致所有成員都未能來港參加見面會，延期消息一出一眾粉絲都感到十分失望。

TVB與內地合辦的選秀節目《亞洲超星團》而衍生的團體「LOONG 9」。(微博圖片)

原訂4月28日舉辦的見面會因不可抗力的因素而延期。(ig@doremii.ent)

雖然早前冼靖峰及黃奕斌接受訪問時已經說日期已敲定，但粉絲們見日期遲遲都未公有已經有如「熱鍋上螞蟻」，紛紛都表示很著急。其實昨日（27日）已經有不少已購票的粉絲收到訊息指見面會日期將在6月8日舉行，但購票平台隨後亦澄清待主辦方公布及安排。

早前冼靖峰接受訪問時已經說日期已敲定。(胡凱欣 攝)

黃奕斌（Hugo）今日（13日）出席完新一屆的《香港小姐競選》記者會接受《香港01》訪問時就為大家帶來見面會的日期。(胡凱欣 攝)

而今日（28日）主辦方終於在社交平台公布見面會最新消息，見面會即將於6月9日再次舉行：「Loong9 全員拍手簽名會回歸！！全體 12 名成員出道後首次合體等你來見證，千萬不要錯過與 12 位帥哥零距離互動拍手，親筆簽名的機會～讓我們一起迎接這個令人興奮的日子吧！！」據了解，上次因為簽證問題而未能成行，今次已經解決了這方面的問題，相信一班已經購票的粉絲大可以放心。

主辦方亦立即在社交平台更新日期。(ig@doremii.ent)