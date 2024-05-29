直播靈接觸丨邵音音分享靈異經歷：畀人強姦啲鬼幫我

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英主持的《直播靈接觸》，昨晚（28日）播出的第十二集主題是「降頭」，邀得有「殿堂級香港鬼王」之稱的鄧光華師傅擔任嘉賓，鄧師傅是次更是專程返港為《直播靈接觸》參與直播，吸引大批好友現身捧場，包括邵音音及資深配音員丁羽叔等。邀請有份量藝人亮相，分享他們的靈異經歷。



今集嘉賓係「殿堂級香港鬼王」鄧光華師傅（圖01下排左2）。

邵音音（下排左3）、資深配音員丁羽（下排右）現身捧場。

邵音音：依家梗係冇人強姦啦，後生嗰時好多人想強姦我

音音姐分享了一件充滿靈異色彩的驚險故事：「我嗰陣時靚，有人想要強姦我，啲砂煲罌罉就喺廚房飛去房入面扑佢哋個頭，跟住佢哋返到屋企仲發燒。」由於思浩一度誤會音音姐被鬼強姦，音音姐及後幽默糾正：「我係畀人強姦，啲鬼幫我。依家梗係冇人強姦啦，後生嗰時好多人想強姦我。」

邵音音（下排左3）、資深配音員丁羽（下排右）現身捧場。

邵音音分享了一件充滿靈異色彩的險被強姦故事。

邵音音分享了一件充滿靈異色彩的險被強姦故事。

鄧師傅難得上節目，除了為觀眾及網民拆解各種離奇古怪的降頭，包括「飛頭降」、「飛針降」、「生降」、「死降」、「和合降」、「情降」、「迷魂降」及養「山精」吸血等不同蠱術，還帶來了相當罕見的「飛頭降」片段在節目播放。至於施降形式有藥、水、茶及食物等，落降者則需要準備被施降者的衣服、指甲、頭髮、相片或是住址等，視乎施降師傅的厲害程度。鄧師傅還教大家分辨如何知道一個人是否中了降：「如果眼白有一條黑線/藍線喺度，就係中咗降。」

梁思浩「食火」開運儀式事後感：啲火好大，但唔熱架

家庭觀眾吳小姐請鄧師傅解決疑難。

鄧光華師傅為思浩進行「食火」開運儀式，儀式進行期間，思浩一再提醒及強調家庭觀眾或網民切勿模仿。

鄧光華師傅為思浩進行「食火」開運儀式，儀式進行期間，思浩一再提醒及強調家庭觀眾或網民切勿模仿。

鄧師傅除了在節目中協助懷疑自己及爸爸中降、自稱自身經歷類似近日熱門新聞人物「何生何太一家」的吳小姐解答各樣疑問外，還即席為思浩進行「食火」開運儀式，意思即是用火將接受儀式者不好的氣場清走。鄧師傅先是與思浩面對面坐好，跟著點燃一堆蠟燭後，便向著點燃中的蠟燭施咒及唸經；之後鄧師傅大叫一聲，便將燒得相當旺盛的蠟燭火把直插思浩喉嚨深處；雖然師傅事前千叮萬囑思浩不要合上口，但思浩出於本能反應還是很快把口合上，令「開運」時間縮短之餘，亦令思浩成口蠟。思浩事後分享事後感：「好大火呀，師傅一路唸經，我見到啲火真係好大。真係有團氣由我喉嚨落晒全身，感覺好特別。我頭頭真心有啲驚，師傅好嘢，個火好大，但係唔熱架 。」

思浩出於本能反應好快將口合上，令「開運」時間縮短之餘，亦搞到成口都係蠟。（專人示範 切勿模仿）

思浩出於本能反應好快將口合上，令「開運」時間縮短之餘，亦搞到成口都係蠟。（專人示範 切勿模仿）

Jojo大學時期狂播《大悲咒》出事撞邪

Jojo則分享了一個別具「警世」意義的親身經歷：「我讀大學嗰時好鍾意《大悲咒》，咁我成日喺宿舍大聲咁播，播咗幾日就開始撞鬼，喺房見到有靈體行過。」思浩聞言正色道：「《地藏菩薩經》都唔可以亂播。」