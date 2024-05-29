姜濤想還擊負評但忍口　籲給公眾人物面子：批評可以但別太難聽唄

網民對姜濤的評價很兩極，面對壓力，他過往亦曾還擊，如去年曾因轉貼質疑自己咪嘴的女網民，令對方被「姜糖」圍攻，鬧出網絡欺凌風波，而姜濤事後都有就事件致歉。不過近日，姜濤對負評似乎比以前看得開，例如會用Haters製作的黑圖做頭像，又自嘲「巔峰肥」等等。近日他進軍Threads，進一步透露自己對於負評的看法。

姜濤過往曾因還擊批評自己的網民，結果被指「網絡欺凌」，他事後為此致歉。（IG@keung_show）

姜濤當時在道歉貼文中，表示不要把網絡當戰場，而他後來也努力學習忍口，不想掀起無止境的罵戰。（IG@keung_show）

姜濤早前宣布放棄偶像包袱，自貼黑圖。（IG@keung_show）

姜濤有感而發，連出兩個Post，他先說自己這幾年想通不少，明白要做好自己該做的事、一步步向前走別著急，盡量保持客觀理性的看待自己，也盡量以一顆善良的心看待這個世界。他坦言生活在資訊爆炸的年代，難以完全斷絕網絡上的聲音，但就表示：「所以學會『過濾』的技能非常重要，所有好與壞的聲音都不能照單全收，努力了解自己，不要逃避任何負面的情緒（妒忌、憤怒等等），努力把這些情緒轉化為推動自己的動力使你進步。」

姜濤貼出多張日本街頭拍的照片，有感而發分享對負評的睇法。（Threads@keung_show）

他再出另一個Post，指發覺Threads是一個負能量比較多的平台，所以自己想散播正能量，姜濤直言：「雖然有時候心裡面也忍不住要反擊黑我和無中生有的人😂 但說實在的，有什麼用呢？只有無止境的罵戰，還不如在我這裡就停了。這世界上每個人都可以有自己的觀點，沒有絕對的對錯，有時候批評真的可以，但別批評的太難聽唄，也給公眾人物們留點面子唄，我努力改還不行嗎😀」仍然成長中的姜濤，希望自己可以慢慢地真心祝福所有討厭自己的人，也祝福所有生活不愉快的人們，說：「願我們每一個人都可以遇到任何困難都可以走出來🤟🏻」不過貼文傳開後，卻有不少人將重點放在他用的「唄」字，而非內容上。

姜濤指自己學習把好與壞的聲音都過濾，不要照單全收，同時會努力將情緒化為動力。（Threads@keung_show）