李日朗細13歲前度黃靜藍極速戀集團董事　生活越見富貴狂宣示主權

42歲的李日朗去年底慘遭拍拖6年細13歲的模特兒女友黃靜藍狠撇，當時女方單方面宣布分手，李日朗雖指分手是「暫時性」，但女方態度堅決。當時李日朗被問到是否和平分手，笑言：「我都未知，我自己都搵緊答案。我諗我哋都攞咗個共識嘅。」原來黃靜藍分手不久便搭上新歡，更早於2月已與新歡蜜遊新西蘭。

自從與李日朗分手後，黃靜藍生活越見富貴，更不時外遊和大曬男友名車。據知，黃靜藍新歡名叫Wilson，2015年於英國倫敦國王學院完成法學學士學位之後，就成立第一間印刷公司，之後再陸續創立三間公司，現時是餐飲集團執行董事，坐擁飲食王國。不少圈中人亦有Follow他的IG，譬如港姐梁凱晴、鄺美璇、陳熙蕊等等，陳詩欣的富貴老公陳爾正（Joshua）以及盛勁為等等。

高調曬新歡！（IG/@bluenamchu）

勁幸福！（IG/@bluenamchu）

蜜遊新西蘭！（IG/@bluenamchu）

而黃靜藍又不時高調曬幸福，幾乎個個Post都Tag男友，與男友蜜遊首爾時更留言：「喺呢度想講一個好感人嘅故事，話說我問Wilson有咩景點好想去，佢話一定要去呢個圖書館。心諗……佢應該好鍾意睇書，點知一去到，佢就話因為好多人喺度打卡，所以佢估我應該想去打下卡。我呆左一下，然後我想講，謝謝你。」