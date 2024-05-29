呂爵安樂與妹妹小如豬拍片　月底開新戲忙到無時間圍讀

呂爵安（Edan）今午出席磨砂品牌活動，仲分享E先生dream gir嘅氣味，搞到爵屎們尖叫聲不絕。Edan接受訪問時，表示氣味確係會令人加分，但就唔會因氣味而愛上一個人，他又透露有噴香水習慣，仲話香噴噴都唔錯。「唔好再被佢哋話我唔香，因為我成日有臭嘢就整落Jer度，例如對住佢噴口氣，佢基本上係承受最多。」

Edan出席品牌活動，吸引大批爵屎圍觀。（梁碧玲攝）

Edan 日前接受Do姐訪問時，透露快將開新戲。他今日劇透自己嘅角色背景非現代，加上有不少內心戲兼有幾個年齡階段，所以十分有挑戰性，但由於近期忙於籌備拉闊音樂會，加上又要準備錄新歌，所以連圍讀嘅時間都冇。而為免再次劇透新歌，Edan 只肯以「好正」形容新歌。

AK最近為個唱消瘦，Edan表示自澳門演唱會後未見過對方，但又唔需要太擔心，始終「餓就會食嘢」。（梁碧玲攝）

另外，提到妹妹小如豬近期不時出Po分享靚相，是否有意做KOL，Edan 解釋小如豬之前抗拒出鏡是怕被認出。「但佢了解咗個事實就係改變唔到被認出，既然無得拒絕就接受啦。我係開心嘅，因為一直好多嘢想同佢玩，唱歌、跳舞、拍片，所以而家雖然口講話叫佢試，但內心係正，因為呢啲都係回憶。」

+ 7

小如豬近日分享泳裝照，小小露出纖腰，Edan即留言「太暴露」，他笑言怕對方「冷親」，又解釋最緊要小如豬開心同舒服。「除非有啲時候，有次佢去跳舞，我話佢件衫有啲透，問佢要唔要換另一件，我會俾建議佢，聽唔聽佢自己決定，最後喺我強烈建議下換咗，我係講咗好多次。」問到如果有品的邀請兄妹檔上陣，Edan即謂小如豬可能薪酬比自己更貴，又話可考慮自己做經理人。「爸爸可能都唔介意出鏡，但可能無人想睇，哈！（搵埋羅家英一齊）如果係都正。」