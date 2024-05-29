羅子溢新劇演得太奸出街俾人鬧　被問續集：可能我喺套劇已經死咗

羅子溢今日（29日）現身電視城出席《金式森林》造型暨拜神，並在台上分享新角色主要是爭奪家產為主題。羅子溢接受《香港01》訪問表示：「今次我唔係局中人，係局外人，今次爭家產係本身我幫佢哋管理家產，但有機會嘅時候就有個貪念，係咪可以據為己有？」

羅子溢今日（29日）現身電視城出席《金式森林》造型暨拜神。（葉志明攝）

講到新劇角色會否有感情線，他笑言：「就係銀紙，佢成日嘅對白就係咁，因為佢經歷咗情傷，原來個角色當你冇地位冇錢嘅時候，你連最鍾意嘅女人都會俾人搶走。」被問到有否看到老婆楊茜堯日前加入林峯與佘詩曼宣傳劇集《家族榮耀之繼承者》直播，間接看到他在劇集當中與另外一位女演員激吻的場面，一度嬲爆表示下令跪玻璃一事，他表示：「跪玻璃，我有睇到。（話會俾仔女睇段片段）佢講嘅啫，佢都唔會俾個仔女睇。」講到早前透露佘詩曼有可能與老婆楊茜堯拍攝續集，他表示：「咁多年好多都觀眾都想睇佢哋再一齊合作，呢個都係幫大家講嘅一個願望。」

羅子溢透露佘詩曼有可能與老婆楊茜堯拍攝續集，指幫觀眾謀福利再次欣賞她們合作。（葉志明攝）

至於兩夫妻同時要拍劇，是否會影響照顧小朋友，他坦言：「呢個都係一個問題，到時候可能要拜託啲老人家幫幫手，要安排佢哋衣食住行係最麻煩，未必可能到時冇我，可能我喺套劇已經死咗。」他透露在《家族榮耀之繼承者》演出奸角出街會俾人鬧，並表示：「我唔夠膽打開啲觀眾嘅留言，因為驚佘詩曼嘅Fans，我喺套戲又玩弄感情，變咗渣男，都有少少滿足。」