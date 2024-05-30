東張西望｜視后搖身一變成義工勇闖老鼠屋　成功令住戶清垃圾

TVB節目《東張西望》一向都會幫忙處理「垃圾屋」、「老鼠屋」等問題，昨日（29日）一集講到黃大仙東頭邨一個公屋單位的住戶把單位變成老鼠屋，還令附近的街坊感到困擾。附近的街坊對於這個單位的住戶行為感到無奈，只好把自己單位的防禦措施做好，以免老鼠跑到自己的單位內巢穴：「咁嘅生活真係好慘囉，一出𨋢我就急步走。」除了因為有大量老鼠外，單位內更有一股味道傳出來，令街坊感到嘔心。

黃大仙東頭邨一個公屋單位的住戶把單位變成老鼠屋。(節目截圖)

附近的街坊感到困擾。(節目截圖)

《東張西望》主持廖倬竩到達該單位樓層時已經表示嘔心：「一出𨋢門口就聞到一陣好臭嘅味，最明顯嘅就係尿臊味，但其實我都懷疑有啲老鼠死屍嘅味道同埋咗啲腐爛嘅食物味道，係真係好難聞，想嘔咁滯。」廖倬竩亦有與單位住戶嘗試談話，但住戶立即「落閘」，更指不用幫忙：「得㗎啦，可唔可以離開啊唔該你哋。」即使《東張西望》已經聯絡管理處及食環署，還是沒有進展，所以節目組請來義工隊幫忙游說。

《東張西望》主持廖倬竩到達該單位樓層時已經表示嘔心：。(節目截圖)

廖倬竩亦有與單位住戶嘗試談話，但住戶立即「落閘」。(節目截圖)

義工隊今次加了一位新成員，就是視后江美儀，她自從拍攝完《一個好人》之後便加入了義工行列。拍攝當日江美儀一見到住戶便立即上前跟她說話：「我有啲嘢想送畀你啊。」但立即就被住戶拒絕：「唔洗啦，你擺喺屋入面，啲老鼠同你整爛晒，唔洗啦！」一班義工亦上前一同游說住戶清理「雜物」。

義工隊今次加了一位新成員，就是視后江美儀。(節目截圖)

拍攝當日江美儀一見到住戶便立即上前跟她說話。(節目截圖)

在游說期間，有街坊路過亦「出聲」投訴，立即被義工隊安撫，最後義工隊成功游說住戶清理雜物，義工隊表示：「值得一提，我哋今日派出咗游說專家『江美儀』！佢就幫我哋去同住戶傾咗好多，開解咗住戶令到我哋好順暢地可以做晒所有要做嘅嘢。」視后江美儀立即搖身一變成游說專家。

在游說期間，有街坊路過亦「出聲」投訴，立即被義工隊安撫。(節目截圖)