岩布仙尼47歲生日　重貼亞視尷尬慶生舊片：今年我也自己祝福自己

最多香港人記得他生日的球⼁乛⼀⼀⼃,相信非意大利球星、AC米蘭前球員岩布仙尼莫屬。他的生日跟「亞視永恆」的亞洲電視一樣都是5月29日,04年他出席亞視台慶,主持人朱慧珊說:「我知今日唔止係亞視生日,仲係AC米蘭其中一名球員岩布仙尼嘅生日㖭呀!Today is your birthday too right? 咁不如咁咯,我哋大家一齊唱返首生日歌喇,好嘛?」一臉無奈的岩布仙尼都好配合,唱出:「Happy Birthday to me!」此事至今仍是網絡經典。

亞視與岩布仙尼的生日都在5月29日,而2004年他出席台慶時,主持朱慧珊與陳淽菁就叫他唱生日歌。(ATV)

岩布仙尼被邀請唱生日歌畀自己聽,十分尷尬,但仍非常配合,這一幕成為香港人集體回憶。(ATV)

每年岩布仙尼生日,都有大量香港球迷到其社交平台與他講生日快樂;而這件經典事蹟,甚至帶挈他有搵銀機會,去年獲香港包點品牌邀請來港「掟壽桃包」,他重提「唱生日歌」事件時,透露事前完全不知有這個環節,所以非常驚喜,至今仍清楚記得,又指因此事出名感到開心。

去年,岩布仙尼與陳淽菁「重逢」,越洋FaceTime。

去年岩布仙尼訪港派壽桃包,他表示能因生日事件成名非常開心驚喜。(資料圖片/夏家朗攝)

岩布仙尼與家人的近照。(IG@massimoambrosini)

而今日(29日)是岩布仙尼47歲生日,他重貼當日在亞視台慶唱生日歌的尷尬片段,留言:「今年我也跟23年前在香港一樣,祝福自己……獨自地。」不過其實他出席亞視台慶是20年前的事而已,相信他可能記錯了。而香港球迷當然也一如往常地,洗版跟他說生日快樂。