岩布仙尼47歲生日　重貼亞視尷尬慶生舊片：今年我也自己祝福自己

最多香港人記得他生日的球⼁乛⼀⼀⼃，相信非意大利球星、AC米蘭前球員岩布仙尼莫屬。他的生日跟「亞視永恆」的亞洲電視一樣都是5月29日，04年他出席亞視台慶，主持人朱慧珊說：「我知今日唔止係亞視生日，仲係AC米蘭其中一名球員岩布仙尼嘅生日㖭呀！Today is your birthday too right? 咁不如咁咯，我哋大家一齊唱返首生日歌喇，好嘛？」一臉無奈的岩布仙尼都好配合，唱出：「Happy Birthday to me!」此事至今仍是網絡經典。

亞視與岩布仙尼的生日都在5月29日，而2004年他出席台慶時，主持朱慧珊與陳淽菁就叫他唱生日歌。（ATV）

岩布仙尼被邀請唱生日歌畀自己聽，十分尷尬，但仍非常配合，這一幕成為香港人集體回憶。（ATV）

每年岩布仙尼生日，都有大量香港球迷到其社交平台與他講生日快樂；而這件經典事蹟，甚至帶挈他有搵銀機會，去年獲香港包點品牌邀請來港「掟壽桃包」，他重提「唱生日歌」事件時，透露事前完全不知有這個環節，所以非常驚喜，至今仍清楚記得，又指因此事出名感到開心。

去年，岩布仙尼與陳淽菁「重逢」，越洋FaceTime。

去年岩布仙尼訪港派壽桃包，他表示能因生日事件成名非常開心驚喜。（資料圖片/夏家朗攝）

岩布仙尼與家人的近照。（IG@massimoambrosini）

而今日（29日）是岩布仙尼47歲生日，他重貼當日在亞視台慶唱生日歌的尷尬片段，留言：「今年我也跟23年前在香港一樣，祝福自己……獨自地。」不過其實他出席亞視台慶是20年前的事而已，相信他可能記錯了。而香港球迷當然也一如往常地，洗版跟他說生日快樂。