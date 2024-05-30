方皓玟被傳秘撻著細18年小鮮肉　對方指佢係自己好尊重嘅前輩

歌手方皓玟上月於TVB音樂節目《J Music》亮相，結果惹來兩極爭議。方皓玟於節目中與冼靖峰（Archie）合唱《分手總約在雨天》，不少粉絲都聽出耳油，但昨日（29日）就有報道指二人關係似乎「有啲嘢」，更指二人秘密撻著。

方皓玟於節目中與冼靖峰（Archie）合唱《分手總約在雨天》。(ig@charmainefong)

昨日有報道指方皓玟秘撻比她年輕18年的「妙音龍子」Archie，有指節目後方皓玟與Archie去約會，於尖沙嘴餐廳一起吃飯，疑似發展「姊弟戀」。有網民發現Archie與方皓玟的互動頻繁，除了方皓玟把與Archie合唱的部分分享在社交平台外，Archie 亦在方皓玟直播時留言：「一定會好好努力做好。」近日Archie與方皓玟就一起去吃飯，雖然飯局上有其他朋友，但仍然被指二人關係非淺。

有報道指方皓玟秘撻比她年輕18年的「妙音龍子」Archie。(ig@charmainefong)

方皓玟晚上開直播時亦有提及緋聞一事，她表示與好朋友出去吃飯而已：「食個飯比人傳緋聞。」更笑言只可以與媽媽吃飯。

方皓玟晚上開直播時亦有提及緋聞一事。(ig@charmainefong)

Archie亦就緋聞回覆《香港01》，表示方皓玟是他很尊重的前輩：「其實真係得啖笑，小明係一個我好尊重嘅前輩嚟。一開始因為音樂而成為好朋友，一齊出去食個飯，當日仲有其他人，張相都有其他人㗎，就係咁。」似乎二人真的只是因為音樂而成為好友。