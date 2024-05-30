LOONG 9｜見面會撞正Ian生日正日　雙方粉絲勢於銅鑼灣大鬥法

TVB早前所推出的選秀節目《亞洲超星團》，當時香港的9名成員出席各大活動時又唱又跳，一直都被指可以自組成團出道，亦被指可以跟人氣男團MIRROR「硬撼」。而《亞洲超星團》所衍生的男團「LOONG 9」亦經常被網民與MIRROR作比較，LOONG 9原定4月28日於銅鑼灣舉行《LOONG 9拍手簽名會》，但可惜活動前一天主辦臨時宣布延期，日前（28日）主辦終於再公布復辦活動日期為6月9日。

原訂4月28日舉辦的見面會因不可抗力的因素而延期。(ig@doremii.ent)

主辦方亦立即在社交平台更新日期。(ig@doremii.ent)

TVB與內地合辦的選秀節目《亞洲超星團》而衍生的團體「LOONG 9」。(微博圖片)

LOONG 9注定要與MIRROR相比，原來見面會當日是MIRROR成員Ian的31歲生日，而Ian歌迷會早已經在銅鑼灣一商場舉行生日展覽會。預計當日會有3,000位「Hellosss」到場一同慶祝，而歌迷會亦會像往年一樣準備蛋糕，而Ian亦有機會「快閃」現身商場，親自接受粉絲們的祝福。

LOONG 9注定要與MIRROR相比。(資料圖片)

LOONG 9見面會當日亦是IAN生日正日。(ig@iancychan)

而LOONG 9當日亦會在銅鑼灣一商場舉行見面會，到時兩邊一定會有正面鬥爭比人氣，LOONG 9 12子硬撼Ian，看情況Ian比較有勝券。因為Ian 7月舉行首個個人演唱會，原本開3場的他，在售票時竟然被秒搶購一空，而公司亦旋即宣布加開兩場，暫時有五場，成為MIRROR成員中個人演唱會場次最多的人。

Ian對舞台設計大賣關子。（梁碧玲攝）

雖然LOONG 9在香港的吸引力不及MIRROR，但他們出道只是短短2個多月LOONG 9在內地已經準備有巡演，他們走的是內地市場，所以看情況香港也不是他們的目標，所以兩團各有不同的市場。