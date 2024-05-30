鄧麗欣內地劇《末代廚娘》5年後開播掀熱議　火速發微博聲明表態

藝人鄧麗欣（Stephy）2019年拍起的內地電視劇《末代廚娘》，事隔5年後終在內地開播，劇集有胡杏兒、內地演員張鐵林等參演。

藝人鄧麗欣（Stephy）2019年拍起的內地電視劇《末代廚娘》，事隔5年後終在內地開播。（網上圖片）

惟《末代廚娘》開播不久即掀起熱議，昨日（29日）鄧麗欣火速在微博發表聲明指，「香港是中國不可分割的一部分」 ，並強調「立志參與促進中國香港和大陸之間的文化交流事業」，又提到「『有心之人』過度解讀我的訪談並刻意扭曲我在社群媒體上的發言」而大感難過。聲明全文如下：

「本人鄧麗欣，出生成長在中國香港，一心擁護並堅持香港特別行政區是中華人民共和國不可分割的一部分。

無論是過去現在還是未來，我立志參與促進中國香港和內地之間的文化交流事業。在網絡上，〞有心之人”過度解讀我的采訪並刻意扭曲我在社交媒體上的發言，我感到非常難過，我一直相信人與人之間是友好的，善良的，不願看到有人利用這些言論去傷害他人，並通過質疑我對中國香港的認同以及子虛烏有捏造我的政治立場而去製造熱度。

網絡上通過過度解讀，拼貼新聞等方式產生的不實報道，更是無稽之談。希望廣大網友不要聽信謠言，我將會保留一切法律追責權利，以正視聽。

特此聲明！謝謝！」