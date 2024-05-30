36歲氣質人妻新照胸口驚現排骨極驚嚇　網民憂婚變：想起安心事件

現年36歲的湯怡於2021年閃嫁前麥秋成後，同年誕下女兒「麥QQ」。湯怡婚後專注照顧家庭及打理餅店生意，並減少幕前工作，不過一向熱愛健身及跑步的湯怡經常都會在社交平台分享靚相，不過最近就可能因過度減磅而令骨感程度嚇親網民。

湯怡一向熱愛健身及跑步。（IG圖片）

湯怡於2021年閃嫁前麥秋成後，同年誕下女兒「麥QQ」。（IG圖片）

湯怡日前（28日）於Isntagram上載兩張新照，相中她穿上吊帶Bra top及半截長裙，大晒小蠻腰，並留言寫道：「喜歡簡單而隆重，喜歡努力的成果。」不過大批網民看到新照後，紛紛留言著湯怡勿過度減磅，更有網民擔憂這樣會鬧出婚變：「瘦得很恐怖」、「瘦到見胸骨快啲去食嘢」、「瘦到見胸骨快啲去食嘢」、「太瘦了，唔好睇」、「好瘦呀見到胸骨，真係唔靚」、「女人最忌心口冇肉（男人不愛），食多餐啦」、「麥秋成偷食不要怪任何人，是你一手做成，回想起安心事件」。

湯怡大騷小蠻腰。（IG圖片）

不過新照胸口驚現排骨，引起網民關注，並著她不要過度減磅。（IG圖片）

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對此，湯怡於IG限時動態回應，上載自拍照寫道：「見到大家成日話我瘦，我就睇番以前啲相，其實我以前都一樣瘦㗎，陀住B都係… 呢張相嘅Caption切切實實係而家嘅我，無限量嘅EQ去應付QQ，就好似今晚咁，晚晚都係我幫佢沖涼的，今晚佢太眼瞓，話唔要我幫佢沖，掂都唔俾掂淨係要爸爸，一路碱到沖完涼，我就用盡方法去令佢冷靜番落嚟，冲完凉之後咪又攬番住我。開始戒片嘅佢，剛剛瀨濕晒張床同衫褲，媽媽好攰啊。」

對於被指過瘦，湯怡於IG限時動態回應。（IG圖片）

另外，今年1月湯怡因在社交媒體發文表示：「合則來，不合則去，不會強求，也不會挽留，來來去去，最好的會留在身邊。」惹來外界猜測她與麥秋成婚變，並立即澄清言論不關婚姻事，並指：「『我嘅世界唔係得佢一個』我講嘅唔係我老公」，其後出席公開活動時，澄清留言所指是公事。

湯怡與麥秋成感情很好。（IG圖片）