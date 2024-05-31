高海寧因好身材冇自信被當壞女人　30歲後醒覺開始轉變做自己

TVB女藝人中有不少出了名擁有天使臉孔加魔鬼身材的性感尤物，其中一位就是去年憑台慶劇《新聞女王》而人氣急升的高海寧（高Ling)，但沒想到她曾因好身材而感到不自信，在作客由天后容祖兒（Joey)、蔡卓妍（阿sa)、鍾欣潼（阿嬌）聯手主持的綜藝節目《因為是朋友呀2》中，她就大談因好身材而帶來的困擾，甚至在過程中會質疑眨低自己。

高海寧因為《新聞女王》而人氣急升。（視覺中國）

在節目中，阿嬌扮作記者問高Ling問題，當中問到會否因好身材而局限了戲路時，高Ling二話不說：「其實坦白說，我一開始的不自信，是來自於這方面（身材）。就是在參選香港小姐的時候，一直被討論的就是身材，因為他們覺得，性感的女生等於壞女性，（標籤你）對，會編造一些新聞，他們明明甚麼都拍不到，會編造了一段故事，然後我就想說好像全世界都不喜歡我，所以那時候我是非常不自信的。然後就那剛開頭的時候，有很多女生會一看到我，她們會避開我，（為甚麼呢？）可能覺得我有攻擊性或怎麼樣，（所以你都會覺得身邊所有人都不喜歡你？）對，當時真的會這樣覺得，然後到後來我甚至會覺得說，就是我性感然後形象這樣，她們不喜歡也是正常的，我就開始貶低我自己，我就更加沒自信。」

高海寧曾因好身材而感到不自信。（影片截圖）

2008年參選香港小姐入行。（視覺中國）

有一段長時間不自信的高Ling ，竟直到30歲後才頓然有了醒覺，開始做自己才得到自我認同：「我花了很長時間，我可以說是到30歲，我覺得女生跨30歲的那一下，你突然會有一些東西醒覺，你會突然覺得說我好像就是在為別人而活，我希望得到別人的認可，希望別人欣賞我或者是知道我是怎樣的人，我要證明給別人看很多東西，我覺得我好累，我突然覺得為甚麼，我不可以為了我自己而活呢？是從那一年開始，我剪短頭髮了，然後我出席公開活動以前是一定要穿裙子的，到後來我就覺得我要穿褲子出公開活動，我要穿適合我自己的衣服，就從那年開始轉變，我覺得還蠻好的。」近年不少觀眾亦看得到高Ling 的努力，在戲路、演技上大有進步，令大家慢慢抹去對她是花瓶的標籤。

高海寧在30歲後才醒覺。（影片截圖）

21歲參加香港小姐入行，按照她說在30歲後才醒覺改變，所以當中有9年時間，她是處在不自信的狀態中，因為熱愛她才留在這個圈子這麼久，所以印證了一句說話，時間確實會證明一切，有努力一定有回報的，所以高Ling亦表示：「如果你問我說我喜歡20多歲的自己，還是現在的自己，我更喜歡現在的自己。」