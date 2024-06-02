專訪｜許紹雄當年續約麗的未幾自薦重返無綫　靠過期機票瞞天過海

75歲的「Benz雄」許紹雄從影至今拍過多套膾炙人口的影視作品，加上性格風趣幽默，深受歡迎。原來當年許紹雄只是一心抱住去參觀電視台，於是花5元報名無綫第一期藝員訓練班，但就連他自己也沒想到，當時樣衰又「岩巉」的他最後竟被選中，從此展開其超過半世紀的演员生涯。而許紹雄入行初期的經歷更是如做戲般精彩，試過在《歡樂今宵》讀錯廣告；又試過拍戲被外籍警官高薪利誘他跳槽當差；但數到最爆是他當年由麗的電視（麗的）重返無綫的解約風波，還因此遭麗的登報力數，許紹雄在接受《香港01》專訪時，便親自講述事件的來龍去脈。



許紹雄給觀眾的感覺風趣幽默，原來除了好戲外，他的家世都非常猛料。（葉志明攝）

《歡樂今宵》直播賣錯廣告獲「優待」

回想訓練班生涯，許紹雄上午在爸爸的舖頭幫手，夜晚就上訓練班，為期一年。他說當年鍾景輝（King Sir）負責戲劇方面，而綜藝節目則由蔡和平話事，當時他是簽約鍾景輝那邊，但經常找他的卻是隔籬部門的蔡和平，在正式畢業還有3個月，就有機會到《歡樂今宵》實戰，許紹雄最難忘是在節目中賣錯廣告，「當晚還是蔡和平on panel，後來那些攝影師跟我說：『衰仔，你賣錯廣告上面笑到碌地，無鬧你』。那時候肥姐賣錯廣告都被蔡和平鬧，因為那些是錢來的，不過我都不是衰一次的了，有時看著都讀錯，但真的沒有被鬧過。」

許紹雄非常多謝蔡和平，當時因做《歡樂今宵》而「爆騷」，令他經常出雙糧。（《最佳拍檔》截圖）

許紹雄自爆當年在《歡樂今宵》經常賣錯廣告。（《最佳拍檔》截圖）

曾被外籍警官「邀請」跳槽當差

但原來當時許紹雄也曾被高薪利誘，幸好最後都頂得住。他表示當年剛訓練班畢業，月薪500蚊10個騷，「爆騷」馬上給錢，「那時候我每個月都出雙糧，因為單只是《歡樂今宵》每星期3日，一個月都12個騷，所以每個月都Over。」而同時，許紹雄與梁天、陳振華和吳殷志等5人，被選中參演與香港警察合拍的劇集《歧途》飾演CID，這也是他正式入行後首套劇集。

許紹雄剛訓練班畢業，被選中參演與香港警察合拍的劇集《歧途》飾演CID。《最佳拍檔》截圖）

許紹雄說他那時被劇集的跟場外籍警官看中，更「邀請」他加入警隊：「我很記得那個跟場的外籍警官叫Mr English，他問我幾錢人工，我說500元，over就再計，他就說不如你不要做演員，來做CID，月薪有3000多元，不用你做軍裝警，一來就做CID，那時未有廉政公署，總之阿頭喜歡你就做什麼都行，他說我樣子像CID，問我沒興趣。翌日另一個沙展又捉住我說：『你傻㗎？老世睇起你喎，你第日有得一路升上去。』後來廉政公署成立後，我聽聞那個外籍警官都吞槍死了。如果我當時當了差，以那陣子的環境，要不『著草』，要不坐牢。聽聞那時你不貪都好，總之你的Locker就會有錢。」

許紹雄憶述當時被被劇集的跟場外籍警官「邀請」跳槽當差。（《最佳拍檔》截圖）

許紹雄稱邀請他那個外籍警官，聽聞最後都吞槍自盡。（葉志明攝）

遊走無綫麗的 曾鬧出解約風波

完成兩年訓練班合約後，許紹雄獲鍾景輝加薪至約700元、900元續約，對方雖說人人一樣，但被他發現原來有些表現很勤力、經常手上攞住本演技書的人加薪卻多一點，「我懂個屁，又懶，我天生就是娛樂大家。」於是他便找蔡和平談，「蔡和平說原來你那麼少人工，不行，要加你人工，沒料他講完就離開TVB了。」

許紹雄完成兩年訓練班合約後，獲麗的高薪挖角。（港台電視《樂齡帥靚正》截圖）

適逢麗的高薪挖角，許紹雄以1900元月薪轉會，其後去到第四年更加至4000元、5000元，雖然麗的高薪，但始終工作不多，對演戲仍充滿鬥心的許紹雄，決定走人，於1978年相隔四年回歸無綫，卻鬧出續約風波，「當時我剛剛跟麗的續約兩年，然後有日等開工，餐廳又坐到悶，於是便在廣播道散步，剛剛走到無綫門口，就撞到無綫高層何家聯，我跟他說：『好悶呀，幾時請我返嚟呀？』過了幾日我們就約了在咖啡廳傾，他問我是不是真的？我說我剛剛續了約，如果請我就回去解約，他當時還說：『超，你玩我呀？』我說真的！然後他就說：『你今日解約，今日簽！』」

許紹雄憶述當日解約風波的來龍去脈。（葉志明攝）

有了無綫高層這一句，許紹雄即時「行動」，他當時跟麗的高層說：「都沒什麼工作，不如不要浪費公司錢，我都打算離開香港，往外面發展。」而為求加強逼真度，許紹雄當時還帶上在公司抽獎時，抽中的已過期泰國機票展示給麗的高層看，最後成功獲得首肯，還連「多久不能亮相其他電視台」這項都刪掉，「他這樣看死我，覺得哪有人會請我。跟著我便簽回無綫了。」最後激到麗的高層大發雷霆，兼登報「數他」：「說我這4年來返工遲到早退，我心諗4年遲到早退你都同我續約，都抵你死啦。」

回想當年買Benz呻蠢

但就是在麗的這個高薪時期，許紹雄多了「Benz雄」的稱號，他說有日與王偉在跑馬地拍外景早收工，對方叫他陪去看車，「那時候訂車要等半年以上才有車，剛好有個客人訂了一輛Benz想轉model，故一、兩個星期就有車，我問月供要多少錢，原來才1000元多，算一下跟我那時供的英國車差不多，那不如開Benz，就這樣買了。」不過許紹雄現時呻「蠢」，稱那架Benz售價7萬多，而當時在廣播道一個500多呎的單位都是8萬多，「因為當時我在那裡買了一個單位，所以很清楚價錢，但我付了1萬多訂金，翌日已經有人出多2萬叫我轉給他，我來回共賺了3萬多，所以我就是蠢，不懂把這些錢去投資。」