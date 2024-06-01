鬼故｜泰國按摩業富商離奇暴斃　疑被美女妻買兇兼落毒

泰國，因為是佛教國家的關係，民間亦似華人地區般廣泛着流傳一些佛法、降頭、驅鬼之說。日前泰國一名經營按摩業的富商離奇死亡。消息指富商「阿頓」與妻子「阿茉」一同返外家，夜晚的時候，阿頓在屋外的涼亭睡覺，可是翌日早上阿茉的母親就發現阿頓死在涼亭中，但屍身並沒異樣。初時眾人都以為只是阿頓因酗酒而死，但死去三日後舉行葬禮時，有親身發現屍體竟離奇地發黑，幾乎成了炭黑。最後屍身亦被火化。



泰國按摩業富商離奇暴斃引起熱討。（YouTube截圖 / Kiinthailand 奇在泰國）

泰國按摩業富商離奇暴斃引起熱討。（YouTube截圖 / Kiinthailand 奇在泰國）

泰國按摩業富商離奇暴斃引起熱討。（YouTube截圖 / Kiinthailand 奇在泰國）

泰國按摩業富商阿頓死後三日屍體發黑。（YouTube截圖 / Kiinthailand 奇在泰國）

事件發生一個多月後，阿頓的妹妹指出哥哥的死不尋常，這才開始引起大眾注意。警方調查之後，發現阿頓在死前的8天晚上，曾被槍手襲擊，一共開了4發。而阿頓的太太阿茉就受到廣大的攻擊，指她有可疑，快速地將阿頓屍體火化也是因為想隱瞞真相。

泰國按摩業富商阿頓死後三日屍體發黑。（YouTube截圖 / Kiinthailand 奇在泰國）

阿頓的妹妹在一多月後出面指哥哥的死不尋常。（YouTube截圖 / Kiinthailand 奇在泰國）

阿頓的妹妹在一多月後出面指哥哥的死不尋常。（YouTube截圖 / Kiinthailand 奇在泰國）

阿頓死前曾受襲。（YouTube截圖 / Kiinthailand 奇在泰國）

電視節目上，有法醫表示死後三日不可能會出現屍體變成焦黑的事，對事件十分不解，指如果被落毒接觸過氰化鉀的話，屍體會呈現鮮紅色，又表示只有驗屍才知道答案。警方再從曾槍擊阿頓兩名行兇者方向追查，發現他們在襲擊前竟大模廝樣地去入油。更離奇的是，阿頓在受襲後整個人變得神神化化，會不時大哭又大笑。電視節目上，一名自稱知道內情的梅姐透露阿頓沉迷於KTV女人，更在電視台節目中直言他是被落降而死，更阿頓曾向她說過有可能槍擊他的人的名字。

阿贊從阿頓的屍體觀察，表示他曾被下蠱。（YouTube截圖 / Kiinthailand 奇在泰國）

有記者亦將阿頓被火化前的照片給一位專門鍊屍油的阿贊睇，這位阿贊就十分肯定的說：「睇就知道啦，肯定俾人落蠱毒。」這位阿贊就指，這是一個死蠱，可以控制中蠱者什麼時間，什麼日子死亡，而且驗屍也不會驗得出。

官方死亡書表示阿頓死因不明。（YouTube截圖 / Kiinthailand 奇在泰國）

阿頓在受襲後變得神神化化。（YouTube截圖 / Kiinthailand 奇在泰國）

阿頓酒友透露他死前曾隱約透露重要消息。（YouTube截圖 / Kiinthailand 奇在泰國）

阿頓酒友透露他死前曾隱約透露重要消息。（YouTube截圖 / Kiinthailand 奇在泰國）

電視台節目到訪阿頓生者經常去的酒吧，他的一位酒友阿Pun就表示，4月14日，即是阿頓前往太太外家前，阿頓曾向她說：「我喺前幾日啱啱死過翻生，其實聽日我都唔想去，因為我唔知道自己會發生咩事，如果我唔喺度你記得食多啲嘢。」整件事都充滿了謎團，到底是不是阿頓的太太落降頭？

*獲YouTube頻道「Kiinthailand 奇在泰國」授權