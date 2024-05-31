張馳豪有份作曲填詞嘅新歌獲一致讚好　特登去戶外快閃跳舞送粉絲

近期張馳豪（Aska）有份參與曲、詞部份的最新單曲 《Dirty Rhythm 》得到電子媒體一致讃好，不單止成為 《TVB 勁歌金榜》和《新城勁爆流行榜 - 本地榜》的冠軍歌外，《香港電台中文歌曲龍虎榜》也得到季軍，也同時打進《商業 2 台 903 專業推介》，Aska 看到今次新歌成績後感到非常鼓舞，也大大加強了他在歌曲創作上的信心。

張馳豪有份參與曲、詞部份的最新單曲 《Dirty Rhythm 》得到一致讃好。

為答謝大家對他的支持，Aska 特意到戶外進行跳舞快閃活動，適逢活動進行其間正值午飯時段，不少在活動場地附近工作的途人紛紛拿出手機，拍下 Aska 和舞蹈員的精彩舞姿，部分途人更把握機會找他簽名和合照留念，順道鼓勵他繼續加油，寫更多好聽的歌曲出來。Aska 也去了屈地街電車廠，在粉絲送給他的 《Dirty Rhythm 號》電車前和舞蹈員再度隨歌起舞，並拍下視頻送給粉絲，多謝他們一向以來對他的支持。

不少在活動場地附近工作的途人紛紛拿出手機，拍下 Aska 和舞蹈員的精彩舞姿，部分途人更把握機會找他簽名和合照留念。

Aska 表示：「在拍攝電視劇《青春本我》時，曾和其他男歌手演員一起在街上快閃過，每次快閃的感覺也很正，而今天拍攝時天公造美，可以拍出最好的畫面送給歌迷。我想再次在此多謝大家對我這首改變曲風和形象的《Dirty Rhythm》的喜愛，我現正撰寫新歌，會保留一些可以令大家身體擺動的節奏外，也在探索如何放入一些新元素，希望大家會繼續支持我即將推出的新作。」