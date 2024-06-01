梅艷芳「遲到論」勁好笑　分毫不差入機場：上機就即刻開機

已故梅艷芳（梅姐）已經離開我們超過20年，但她仍然以另一種形式活在歌迷、影迷心目中。梅艷芳憑着出眾的舞台風格，當年亦被喻為「百變天后」。除了這些形象外，原來梅艷芳亦經常「例遲」。當時她曾參演1997年電影《半生缘》，而導演許鞍華東時領獎時，就曾說過：「雖然梅艷芳遲到過八個鐘，但我都會再搵佢拍戲。」可見梅艷芳「例遲」習慣也是大家都知的。



經常在蘭桂坊蒲吧的梅艷芳與劉培基、杜貞貞、何超瓊和陳百強（圖片提供/ Gemma To）

《姻脂扣》梅艷芳、張國榮。（網上圖片）

近日有梅姐忠粉（anita.mui_）於Threads上分享一些關於梅姐遲到趣聞。在一個訪問中，有電視台記者訪問正在機場等上機的梅姐，說「江湖傳聞」指梅姐經常遲到，不過梅姐就說：「話明江湖傳聞就梗係假嘢啦！」她又說當日會準時到的原因，就是因為通宵拍戲，拍完戲趕到機場就當然「早過晒所有人」。不過電視台記者又不死心，繼續說「聽聞加拿大差啲搞到人開唔到機」，於是梅姐就發表了她經典的「遲到論」。

照梅艷芳咁講，原則梅艷芳只係分毫不差到達閘口，唔算遲到！（截圖）

梅姐：「咁又唔會，因為校好晒時間，一嚟到就入閘，一入閘就上機，上機就即刻開機，一分一秒都唔會差。」梅姐可以完全無視預早入閘，兼節省候機時間，真是「準時」到極致。帖文底下，也有不少資少粉絲證實有關傳聞，更有人表示，就算已經過了入閘時候，相關人員見到是梅艷芳（梅姐）的話，都會為她重新打開登機入閘閘口！

照梅艷芳咁講，原則梅艷芳只係分毫不差到達閘口，唔算遲到！（截圖）

照梅艷芳咁講，原則梅艷芳只係分毫不差到達閘口，唔算遲到！（截圖）

呢次梅艷芳俾杜琪峰跣咗，但係就結果嚟講係好嘅。因為梅艷芳「好準時」。（截圖）

這位粉絲也分享過另一條短片，片中梅艷芳梅姐接受細龜黃一山的訪問，原來當晚導演杜琪峰約了梅姐和一班演員同行一齊食飯。當晚梅姐十分早到，而細龜黃一山問及原因時，梅姐就回答：「知唔知點解？我俾杜琪峰跣。佢話畀我聽7點鐘已經全部人喺晒到，7點半入席上菜嗰隻，我就諗餐餐遲到，人哋坐晒喺度（我）就『對唔住對唔住』，個個望住我就覺得好肉酸。」

呢次梅艷芳俾杜琪峰跣咗，但係就結果嚟講係好嘅。因為梅艷芳「好準時」。（截圖）

怎料原來杜琪峰預判了梅姐的預判，故意約梅姐早到一個半小時。梅姐說：「我諗住早到返次，點知嚟到人都未嚟齊，一半人都冇，俾佢跣，原來8點半先入席。」細龜黃一山又說：「佢話畀我哋聽8點喎！跣埋我哋！」梅姐又好笑又帶點焦奈說：「我諗佢預我嚟迎賓掛。」細龜黃一山問：「以後會唔會咁早到呢？」梅姐說：「我以後都係堅持原則！遲到為妙啦！」

呢次梅艷芳俾杜琪峰跣咗，但係就結果嚟講係好嘅。因為梅艷芳「好準時」。（截圖）