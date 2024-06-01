自稱商台員工爆偽毒DJ溝盡三大女團7位女神　蛛絲馬跡暗指呢位

昨日連登有網民開post爆料，指一位自稱商台廁所女員工大爆，有一名偽毒DJ溝盡三大女團成員。爆料者指一名商台男員工用自己的DJ身份不停私訊騷擾多位女藝人，相約她們出街食飯睇show。其中一位被力追的就是COLLAR成員Winka，指Winka與該名男DJ大搞曖昧，還向外表示自己是pre拍拖。兩人試過約出街食飯睇戲，在將軍澳散步並放到IG story。同團的Ivy So亦是該名男DJ的目標之一，指男DJ借商台員工名額邀約Ivy So睇show，求愛攻勢不斷，後來因為知道洪嘉豪出現而打退堂鼓。有指由於男方是DJ，所以那些女團成員就算不喜歡，也不好意思拒絕對方。

女團COLLAR。(IG圖片)

Winka相當惹火。（IG：@winka_chan）

Winka@COLLAR。(IG圖片)

女團COLLAR成員Ivy So。（IG@ivyysooo）

Ivy So靚相！（IG@ivyysooo）

據爆料者表示女團Lolly Talk也有數人成為該名男DJ的目標。有指男DJ曾深夜發訊息聯絡阿妹聊天兼相約晚餐，不過最後沒有下文。在Lolly Talk演唱會後，他又力追同團另一成員Yanny，翻查記錄，男DJ於去年聖誕節期間有特地請Yanny上節目單獨錄神秘錄音，又力邀Yanny與朋友三人一齊睇rubberband演唱會。而男DJ又很欣賞另一團員Sinnie的才華，經常以DJ之名跟Sinnie大談音樂經，還特地幫手寫歌《失眠時我會呆望窗外等你的來電》，可惜未能把他的女神追到手。

Lolly Talk。(ig圖片)

Lolly Talk。(ig圖片)

阿妹是Lolly Talk的「顏值擔當」，有樣有身材。（IG圖片）

Yanny@Lolly Talk (ig圖片)

Sinnie@Lolly Talk (ig圖片)

爆料人又透露，女團Beanies成員Jamie與釗彤，亦成為該名男DJ邀約的目標，其他唱片公司亦有人中招。有指當年張氏姊妹，亦慘遭漁翁撒網式捕獲過。更有傳其中一女歌手，已秘密拍拖一年。爆料女員工未有開名指出，當時與男DJ拍拖的張氏姊妹因為被朋友告知男友的狗公行為，翻查手機後確實發現真有此事，最後因此不歡而散。爆料者甚至指男DJ不只追女歌手，就連客戶的agent靚少少都不放過，播放平台都有靚女員工被他以同一手法邀約。有指商台各同事對於該名男DJ的狗公行為一直都看不過眼，又指903各大事包括頒獎禮，團拜以及記者會都沒有同事願意跟他合照。

Beanies成員Jamie (IG圖片)

Beanies成員釗彤 (IG圖片)

根據爆料者提到該名男DJ特地幫手寫歌《失眠時我會呆望窗外等你的來電》，查看此歌的填詞人是王遠杰 (歪歪)，他現職903的DJ，有網民推斷爆料者暗示的那位嫌疑男DJ就是他。

歪歪係此歌填詞人。(網上圖片)

903 DJ王遠杰 (歪歪) (IG圖片)

903 DJ王遠杰 (歪歪) (IG圖片)

903 DJ王遠杰 (歪歪) (IG圖片)