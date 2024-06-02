三位展昭難得聚首昔日男神狀態令人感慨　夜遊潮汕竟食呢樣做宵夜

家傳戶曉的古裝電視劇集《包青天》以往拍過多個版本，而包青年的得力助手展昭亦由多位不同的男星扮演過，包括有黃日華、何家勁以及關禮傑。黃日華曾扮演過1984年版《鐵面包公》入面的展昭，何家勁就曾扮演過1993年版《包青天》入面的展昭，至於關禮傑則是在《包青天之白玉堂傳奇》中扮演過展昭。三位男星當年都是在他們當紅時演出展昭，可說是顏值的巔峰期，憑住展昭一角成為了不少劇迷心目中的男神。昨日三位展昭難得聚首一堂，何家勁還把他們三人敍舊的片段放到社交網上分享。

何家勁飾演的展昭相當經典。

黃日華飾演的展昭。(網上圖片)

關禮傑飾演的展昭。(網上圖片)

何家勁昨晚分享了他與黃日華以及關禮傑一起相約外出吃宵夜的片段，留言寫道：「三個展昭夜遊汕頭，找好吃的😋」片中三人齊齊到潮州菜館食潮州翅，認真識食。片中可見，現年64歲的何家勁、62歲的黃日華、以及同樣是62歲的關禮傑，早已青春不再，先後步入花甲之齡，他們三位的臉上都可看到有歲月痕跡，回顧昔日三人最巔峰時的狀態，不禁令人感慨歲月催人。三人當中以關禮傑keep得最好，最顯年輕。然而他們即使年華老去，至今依然是不少劇迷心目中的男神，一眾網民仍是以男神來稱呼他們，大讚他們即使變了中年大叔也依然是相當帥氣，叫他們做三大帥哥。

何家勁。(小紅書)

何家勁。(小紅書)

黃日華與何家勁。(小紅書)

關禮傑、黃日華與何家勁。(小紅書)

關禮傑、黃日華與何家勁。(小紅書)

關禮傑、黃日華與何家勁。(小紅書)

三人食潮州翅做宵夜。(小紅書)

三人食潮州翅做宵夜。(小紅書)