韓團VIVIZ下月登陸香港開唱　公佈特殊環節安排回饋粉絲

韓國女團VIVIZ自出道以來，陪伴K-pop迷經歷了無數難忘時光，因此自她們將舉行首個世界巡迴演唱會的消息一傳出，隨即引來亞洲各地歌迷關注。而今天，由SinB（信飛）、Eunha（銀河）、Umji（嚴智）組成的VIVIZ正式宣佈2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind : Love and Tears] in HONG KONG，將在7月5日於亞洲國際博覽館Runway 11（11號展館）盛大舉行。

VIVIZ將在7月5日在香港開演唱會。

VIVIZ一直以刀群舞和歌曲中毒性而深受K-pop迷歡迎，最近嚴智更為熱播韓劇《背著善宰跑》演唱了OST《May I Love You?》，其可愛的唱腔配合貼切的歌詞，讓劇迷聽歌的同時，很容易就想起男女主角邊佑錫和金惠奫的動人畫面。另外，香港的Na.V（（VIVIZ粉絲名稱））也一定非常期待VIVIZ可以獻唱《Maniac》，雖然這首歌曲是她們去年底發行的第4張迷你專輯《VERSUS》，但最近卻重回各大音樂榜成為熱播的逆行神話，因而受到注目。

可愛十足。

這次2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind : Love and Tears]世界巡迴演唱會，將從6月開始以首爾為起點，途經紐約、華盛頓、洛杉磯等20多個美國大城市，氣勢如虹，而暫時公佈的亞洲城市則只有首爾、台北和香港。因此，要在亞洲欣賞SinB、Eunha、Umji的現場演出，就一定不要錯過將於7月5日舉行的香港站演唱會。

為了回饋Na.V（VIVIZ粉絲名稱）的長久支持，VIVIZ更同時公佈香港站的演唱會將預備了1,000個名額觀看彩排、1,000名的歡送環節，還有極罕有的30張簽名拍立得、100張的簽名海報，以及150張簽名小卡，讓觀眾們有機會近距離接近SinB、Eunha和Umji之餘，亦可以珍藏今次演唱會才有的豐富福利，跟VIVIZ一起創造難忘的回憶。