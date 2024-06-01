慶餘年2｜編劇王倦解答劇情疑問　強調有第三季︰不會等這麼久

熱播中的內地劇《慶餘年2》大受歡迎，屢屢登上微博熱搜，討論度高企不下。香港亦於Disney+獨家放映，6月2日更迎來大結局，范閒與慶帝錯綜複雜關係即將了結。而對於眾多網民對於劇集有疑惑，該劇編劇王倦近日就發文淺談分季邏輯，並揚言第三季不用等太久。

劇集大受歡迎。（《慶餘年2》微博圖片）

王倦表示范閒（張若昀 飾）在兩季中扮演不同角色，第一季他是做棋子，第二季則成了棋子：「第一季，范閒發現自己這一生就是一枚被操縱的棋子，第二季，范閒在撲朔迷離的棋盤上找到了自己要面對的真正棋手是誰。觀棋，行棋，之後明白，在這座棋盤上，在這個規則下，沒人赢得過那位。他只有一個選擇，當世界無法依靠，當規則由他人而定，當未來毫無勝算……那就只有重塑世界，逆轉規則，修正末來。既然棋不由己，不如掀去棋盤。」

張若昀演技出色。（《慶餘年2》微博圖片）

他又續言在第二季中范閒下江南開始就是一個未來走向：「下江南，對三大坊的改變，就是讓未來走向，超脫在對方思维之外。江南和京都的距離，既是距離，也是時間差，那位不在身旁，就有時間，也有機會掀起巨浪。也該換成他看不懂的路數了。」似乎解答了不少網民的疑惑。

李沁好靚。（《慶餘年2》微博圖片）

第一﹑二季都大受歡迎，對於有沒有第三季，王倦親自表示：「武器在手，布局完成，剩下的故事，将是連貫完整的情節，也都歸於第三季的主題，掀棋盤，換規則再鬥！江南的結局，將是京都的序曲。最后再確認一次，第三季不會等這麼久。」