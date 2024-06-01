Di-Dar音樂劇場｜又逼人拉二胡？　梁祖堯︰新劇講中樂與校園鬼故

近日一段小朋友喊住拉二胡的片段，在網上瘋傳，雖然有指是惡搞片，但亦掀起大家討論，應否逼子女學樂器。最近由風車草劇團主辦，風車草黑心喜劇《Di-Dar音樂劇場》，由劇團主腦梁祖堯、湯駿業（AhDee）、邵美君，首度夥拍葛民輝主演，故事就係講一間中學因為財困，故要利誘學生練中樂去獲取巨大的活動資助金。



雖然對劇中學生來說，條件完全唔吸引，計劃唔成功，但對劇迷而言，呢個故事就非常吸引。早前公售葵青劇院的21場演出已經全部售罄，礙於場地所限，風車草劇團宣布將移師香港演藝學院再演13場，有關場次將於6月5日（下星期三）起公開發售，大家密切留意，到時買唔到就仲喊得勁過個細路。



早前公售葵青劇院的21場演出已經全部售罄。（《Di-Dar音樂劇場》海報）

近日一段小朋友喊住拉二胡的片段，在網上瘋傳。(影片截圖)

由劇團主腦梁祖堯、湯駿業（AhDee）、邵美君，首度夥拍葛民輝、岑珈其、何洛瑤（Sica）、鄧家杰（Kakit）、杜曦駿（Larry）、胡麗英及梁浩邦一同演出的黑心喜劇《Di-Dar音樂劇場》，講述香港某一間面臨殺校邊緣的中學，財政緊絀，校長走投無路之下，決定弘揚中國文化，在學校硬推中樂，獲取巨大活動資助金吊命。

今次是梁祖堯與葛民輝首次合作演舞台劇。（大會提供）

可惜學生反應未如理想，校長聯同訓導主任無計可施之下，決定學生加入中樂團就可換取大過變小過，小過變缺點的優惠。果然吸引到一班壞學生加入。一波未平一波又起，學校突然傳出鬧鬼傳聞，校工和女學生言之鑿鑿在校內撞鬼，為防止恐懼蔓延，校長唯有聘請法科師傅在校內舉行驅邪大會。法事進行，當打齋佬吹起又如號角一般響亮的啲打，竟然燃點起大家內心深處的表演魂。

阿葛笑言答應演出，係因為阿祖好鍾意食嘢︰「同佢哋排劇係唔會餓親仲會肥幾磅，聽落幾好。」（大會提供）

看似是一個驚嚇鬼故事，但從海報設計到演員名單到眾人在海報上的鬼馬表情，都可以幻想到，這將會是一個爆笑劇場，身為編劇的梁祖堯透露創作起源，透露道：「幾年前有人想我同阮韻珊幫佢哋搞個舞台劇，我哋寫完大綱，跟住仲好快寫咗一個關於校園同埋中樂嘅鬼故，但後來計劃擱置。到上年，心血來潮覺得唔好嘥，故仔幾好，就重新構思過，用返條大橋去寫《Di-Dar》。」

《Di-Dar》其實是阿祖之前已寫落，再重新構思起用。（大會提供）

另一編劇阮韻珊為《Di-Dar》加上另一層意義，她介紹道：「《Di-Dar》係一個關於『活着』嘅故事，我哋成日話做人要無遺憾，但係做人有無可能真係無遺憾？我相信無可能，反而喺無常嘅世界入面，我哋要學習點樣帶住生命瑕疵生活落去。呢個係一個有鬼有人、要生要死、又喜又悲嘅故事。」

何洛瑤Sica會分別與Kakit和杜曦駿（Larry）飾演學生。（大會提供）

今次《Di-Dar》主要分兩條支線，分別是梁祖堯、湯駿業AhDee及邵美君飾演的舊生，以及何洛瑤Sica、鄧家杰Kakit和杜曦駿Larry飾演的學生，而葛民輝則飾演校長，岑珈其則是貫穿眾多角色的重要一員。這次演出名單當中，最叫人驚喜的必數葛民輝，就連兼任導演的AhDee也表示能夠邀請到阿葛參與其中，感覺奇妙，AhDee說：「可以同阿葛一齊做Show，好夢幻，發夢都估唔到！因為我哋搵阿葛都係博一鋪，點知得到佢嘅回覆，仲約我哋見面，到而家成事，太不可思議。」

Kakit在《造星》的表現，獲梁祖堯賞識。（大會提供）

至於阿葛，他笑言：「阿祖經朋友問我，話有個劇本角色啱我，想搵我傾。喺舞台現場演出係令我好興奮，而且聽講阿祖好鍾意食嘢，同佢哋排劇係唔會餓親仲會肥幾磅，聽落幾好，雖然故事未齊，但成件事令我好好奇，所以就答應了，但有啲後悔，而家加咁多場，去完葵青劇院再去演藝學院。」

過去風車草的演出中，向來參與演出的演員都會不經意爆肚，今次有搞笑能手阿葛，還有岑珈其、Sica、Kakit這些年輕一代甚具喜感的演員，再加上阿祖揚言創作劇本時瘋狂加入笑位，相信台下屆時必定笑聲不絕，但台上演出時可擔心笑到演唔到？阿葛坦言：「都驚排練玩到太熟絡就出事，而且風車草啲人壞壞地，佢哋喺自己啲Show都會爆肚，我真係怕台上會完全失控，完全返唔到嚟。」但阿祖笑言：「如果我哋俾你更瘋狂，你就會勒返住自己㗎喇！」