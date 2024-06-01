朱敏瀚新劇與周嘉洛上演男男Kiss　回應JW王灝兒緋聞：傳得咁激烈

朱敏瀚昨日（31日）現身灣仔會展出席《2024 TVB年中節目巡禮》，他在接受《香港01》訪問時透露今年即將會推出新劇《痞子無間道》，他說：「今次比起上一次嘅發揮仲要多，做臥底，但係做邊一邊嘅臥底就先唔講住。」他透露新劇主要的感情線是與王灝兒（JW）。

朱敏瀚昨日（31日）現身灣仔會展出席《2024 TVB年中節目巡禮》。（葉志明攝）

被問到有關激情戲份，他笑言：「就係同周嘉洛，第一次接吻就畀咗周嘉洛，我同佢就係一張床上嘅接吻戲。（第一次與男演員錫錫？）係第一次，拍之前我都同佢講一個會入咗警署，一個會入醫院，一個會俾人打死，一個就會俾人拉咗，我同佢講拍完呢場戲我就唔想再見到你。」講到事前有否刷牙準備，他說：「我平時一開工都帶定啲牙刷牙膏，但係我又唔可以保持得太乾淨，如果太乾淨就好似有備而嚟。」

朱敏瀚預告新劇《痞子無間道》「獻出第一次」與周嘉洛男男Kiss。（葉志明攝）

提到好友JW最近分手，有否向對方慰問時，他說：「冇，但係最近我生日同幾個朋友就去支持咗佢嘅音樂劇，佢都好叻啦，可以喺咁大嘅舞台度演出。」至於多次被傳是JW緋聞男友，他澄清：「真係傳，其實係上年我哋喺泰國拍旅遊節目，但係淨係cut咗我哋嘅畫面，我哋都無奈嘅，我哋嘅緋聞傳得咁激烈，係因為我哋上一次套戲大家都好鍾意，可以呢一個氣氛帶到去我哋最新嘅新劇就好。」