TVB前金牌司儀與名媛坐私人飛機睇兵馬俑　婚姻美滿獲封最強後母

溥儀眼鏡創辦人邱子傑（Jeffery）與太太邱李茂琪（Margaret）作為社交名人，在圈中人緣甚廣，經常與名人好友聚會。日前邱李茂琪在小紅書上載了與顧紀筠乘搭私人飛機到內地旅遊的照片，可見兩人皮膚狀態極佳，保養得宜。

邱李茂琪在小紅書上載了與顧紀筠乘搭私人飛機到內地旅遊的照片。（小紅書）

從合照可見，邱李茂琪與顧紀筠一同乘私人飛機到西安，雖然未有透露此行目的，不過她留言寫道：「第一次去西安 #說走就走」。打扮青春的兩人望向鏡頭微笑，凍齡狀態令不少網民羨慕。另外，邱李茂琪在Instagram亦上載了與丈夫邱子傑的甜蜜合照，亦分享參觀秦始皇兵馬俑博物館的照片。

邱李茂琪在Instagram亦上載了與丈夫邱子傑的甜蜜合照。（IG圖片）

一行人更參觀了秦始皇兵馬俑博物館。

而TVB前金牌司儀顧紀筠亦成為網民的焦點，更留言表示：「風少阿媽」、「顧老闆Keep得好好」。顧紀筠與跨國企業思科系統高層陳仕煒在2003年結婚，轉眼間兩人迎來結婚20周年，去年更上載兩人婚照放閃。

顧紀筠與跨國企業思科系統高層陳仕煒在2003年結婚，轉眼間兩人迎來結婚20周年，去年更上載兩人婚照放閃。（IG圖片）

兩人婚後顧老闆亦負起做一個好繼母的重任，對繼子陳浚霆視如己出，當時陳浚霆只有十幾歲，而顧老闆亦用心照顧，陳浚霆曾上載童年合照，公開感謝繼母：「親愛的，祝你生日快樂，多謝你令我的童年過得非常圓滿，令我的童年過得一啲都唔橙（慘），反而多姿多彩和充滿愛，希望繼續能成為你的驕傲，繼續向目標進發！」可見兩人感情相當好！

顧紀筠與繼子陳浚霆感情非常好。（IG圖片）

陳浚霆曾上載童年合照，公開感謝繼母。（IG@chandrew117）