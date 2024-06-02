動物森友島｜旅遊達人Kanya曬三點式玩萌豬　化身美人魚碧波暢泳

TVB Plus全新旅遊節目《動物森友島》由明日（3日）起，逢周一、二及周四、五晚8點半播映。節目由黃嘉雯（Carmaney）、陳國麟（Doniven）、劉展霆（Eden）和旅遊達人陳韻行（Kanya）擔任主持，他們分別去了日本和巴哈馬，尋找被各種動物盤踞的特色「動物森友島」，例如「豬島」、「貓島」和「兔仔島」等，齊齊近距離親親小動物！

黃嘉雯（圖左）、陳國麟為大家尋找「動物森友島」。

旅遊達人陳韻行（圖02左）和劉展霆為大家尋找「動物森友島」。

黃嘉雯同陳國麟出發去日本。

黃嘉雯同陳國麟出發去日本。

Kanya同Eden就去巴哈馬。

明晚（3日）和後晚（4日）兩集，曾去過50多個國家的旅遊達人Kanya和劉展霆率先去到位於加勒比海的巴哈馬，走訪「豬島」、「鯊魚島」和「蜥蜴島」！去巴哈馬的路程一點都不簡單，Kanya和劉展霆要先搭十幾個鐘頭飛機去到倫敦，再轉10個鐘頭飛機才去到巴哈馬首都拿騷。

晨早就坐小型飛機再轉小船去豬島。

晨早就坐小型飛機再轉小船去豬島。

晨早就坐小型飛機再轉小船去豬島。

豬全部都係豬！

豬全部都係豬！

豬全部都係豬！

兩人到埗翌日朝早6點便出動，坐完小型飛機再轉小船去到「豬島」Big Major Cay，據聞島上住了近80隻萌爆的豬豬，以彩色三點式上陣的Kanya與劉展霆甫到埗即與小豬開心互動，劉展霆餵小豬吃東西期間不慎被豬踩到腳趾，即時發出痛苦哀號，認真「陰功豬」！

同豬豬玩遊戲！

同豬豬玩遊戲！

呢隻係全島最大隻嘅豬，真係好大隻。

Eden餵食期間慘遭踩腳趾。

Eden餵食期間慘遭踩腳趾。

Eden餵食期間慘遭踩腳趾。

兩人還親眼目睹島上最大的豬，劉展霆大嘆：「大到唔敢想像，同埋另外一樣好驚訝就係，點解豬仔啲腳咁長。」參觀完「豬島」，船長帶他們去到Sea Aquarium玩浮潛睇珊瑚，該處水清沙幼，可是水溫卻凍到爆，劉展霆凍到嘴唇發紫說：「凍到個肺縮埋，唔係好透到氣！」相反Kanya則玩得不亦樂乎，化身美人魚與魚仔在海中暢游。

兩人去到Sea Aquarium玩浮潛。

兩人去到Sea Aquarium玩浮潛。

兩人去到Sea Aquarium玩浮潛。

Eden凍到嘴唇發紫。

之後去咗鯊魚島，好多護士鯊呀！

之後兩人轉戰去到「鯊魚島」Compass Cay觀摩護士鯊，兩人在海中與成群的護士鯊近距離接觸，Kanya抱住兩條護士鯊說：「好似攬住公仔咁，好得意！」雖然護士鯊相對其他鯊魚溫馴，但牠們亦有一定攻擊性，同行的收音師就不小心被護士鯊咬傷手指見紅。

之後去咗鯊魚島，好多護士鯊呀！

之後去咗鯊魚島，好多護士鯊呀！

之後去咗鯊魚島，好多護士鯊呀！

收音師唔小心畀護士鯊咬咗啖。

蜥蜴島！

兩人再登上「美洲鬣蜥島」Great Guana Cay， 島上眾多美洲鬛蜥走出沙灘曬太陽，一點都不怕人，劉展霆勁興奮不停怕照，他說：「咁可愛，好想帶晒佢哋返去！」之後船長帶他們尋找山洞秘景，兩人赤腳走過尖石路時痛苦尖叫，更一度痛到爆粗，但去到目的地後兩人即時露出驚訝表情，到底發生了甚麼事？

蜥蜴島！

蜥蜴島！

蜥蜴島！

究竟山洞秘景係乜料？