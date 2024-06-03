Jer自豪心理狀態超優質　點評MIRROR兄弟牌品：開到Live會好精彩

Jer（柳應廷》新歌《約齊靈魂在墳墓開生日派對》延續《筆觸男孩憂鬱之》嘅怪誕、暗黑風格。音域之廣、加上和音部分，令Jer一度以為唱唔掂，但聽完成果又十分期待Live演出。今次雖然搵到Jay Fung合作，但並非擅長嘅R&B曲風，原因是Jer想將今年嘅作品串連起來，所以有此要求。

Jer自言無咩壓力，對網民評論亦懂「過濾」，最在意嘅可能係對家人嘅言論，但幸好未出現過。（梁碧玲攝）

講到派對或聚會，性格慢熱嘅Jer從不會做搞手，而熟悉佢嘅MIRROR兄弟，如果約打麻雀的話，一般都會只當佢是後補人選。提到「老人院活動」，Jer自豪表示是長勝將軍。「第一名係肥仔，我同Jermey第二，Edan同Stanley成日輸，排尾，Anson Lo勁過佢哋，排我之後。牌品，大家都幾好，因為都偏向玩嘅心態，Jeremy會好認真，一輸就會谷鬼氣，好認真咁追返。」仲記得MIRROR到澳洲指團綜時，「細仔組」為打牌連覺都唔瞓，但Jer解釋大家只係為好玩，而且並非賭身家，贏最多一次都係幾百元。「每次打牌都好搞笑，如果開到Live會好精彩，Edan比較搶口，但最後會輸；Jeremy以為佢無情緒，但可以好有情緒；Stanley會表現出好佬嘅一面⋯⋯」

和音部分錄了6個多小時，但Jer最後都成功過關，仲話新歌點都唔夠《狂人日記》難唱。

新歌另一主題與惡夢有關，Jer笑言自己是深層睡覺人仕，發夢機會並不多，但仍然分享了一個印象深刻嘅惡夢。「夢見俾一隻個肚𠝹開，流晒啲公仔麵出嚟咁追住我，哈哈！」而不少人夢見過自己甩牙、跌落樓，Jer表示未試過，仲十分自豪咁話：「我不嬲都無咩壓力，又唔係好緊張嘅人 ，長期深層睡眠，心理狀態係好好。入行後都無改變，都無have fun，有好多嘢唔使太在意。留言簡中會睇，話我唱得唔好的話會去練，對於自己會有進步嘅會睇，其他嘅都少理。」無壓力，變相唔需要樹窿，但會唔會係一個好嘅樹窿呢？Jer大笑：「都未必搵到我，可以要寄信先搵到我，我唔係好鍾意睇電話，但我潛得無姜濤咁勁嘅。」

Hair: Man Chan @Chic private I salon

Makeup: Mayling Suen @Annie G. Chan Makeup Centre

Wardrobe: Swank

Stylist: PIPA Creative

場地：Best Partyroom @best_partyroom