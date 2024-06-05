年度劇王《慶餘年第二季》熱度值破歷史紀錄 4大賣點成煲劇首選

《慶餘年第二季》在Disney+ 平台獨家上架，掀起了一片煲劇熱潮，網民反應熱烈之餘，劇集播出時亦創下了騰訊視頻站內熱度值最高記錄，根據第三方數據機構顯示，CCTV-8連續19天全國全部頻道實時收視率TOP1！大家耳熟能詳的「飯碗CP」男女主角張若昀、李沁等足5年，終於有情人終成眷屬，拉埋天窗，看到李沁披嫁衣的畫面，窩心感人，絕對是必睇重頭戲。除了愛情部分外，第二季故事將承接上一季，范閒假死回京，即要著手調查不同關於舞弊貪污案件，更多權謀、奇幻元素加插，劇情非常緊湊，高潮浪接浪，下文為大家拆解屢破紀錄的《慶餘年》被稱為神劇的4大賣點!

「飯婉CP」張若昀、李沁在劇中等足5年終於再見。（劇照）

愛情奇幻超文明故事背景 有別於一貫古裝權謀劇

《慶餘年第二季》改編自貓膩同名小說，表面是一齣古裝權謀劇，由范閒對抗長公主、大皇子、二皇子，還有亦正亦邪的慶帝，但劇中多次出現超時代的武器，背後更牽涉到類似亞特蘭提斯的超人類。故事講述遙遠未來的文明被冰封後，范閒身處的慶國，就是重新誕生的新世界國家，所以之後出現的武器如狙擊鎗、機器人五竹等等，全是來自超文明世界，奇幻X科幻X古裝，相當出人意表。

范閒恩師陳萍萍的輪椅聽聞暗藏機關，相信是超文明的科技！（劇照）

長公主為女兒林婉兒披上嫁衣準備出嫁，被網民盛讚為絕美畫面。（劇照）

宮鬥劇情加添浪漫愛情元素 「飯碗CP」成觀眾其中最喜愛CP 二人大婚成亮點

男主角張若昀飾演的范閒，聰明機智，武功高強，跟以古典美聞名，李沁演出的林婉兒，上一季二人以一隻雞髀定情，締造不少浪漫窩心場面，「飯碗CP」一直未能共諧連理，觀眾等足5年，在經歷重重波折後，在今季二人終於修成正果，林婉兒披上嫁衣的一幕，感人催淚場面為觀眾於複雜的權謀宮鬥情節之中加甜。

劇中范閒面對來自各方勢力的陷害，而招攬不少手下。（劇照）

劇本慎密緊湊 懸疑故事不斷 觀眾永遠猜不到下一步

范閒在北齊假死後回京，開始調查多宗離奇案件，並要面對敵人接二連三的陷害，先後有「抱月樓案」、「春闈舞弊」、「內庫爭奪戰」，以至范閒跟慶帝的「父子相殘」，多個緊張刺激場面，過程明快，絕不拖泥帶水，劇中情節往往出人意表，讓觀眾猜不著頭腦睇，據知小說情節仍未完結，隨時要到第3季才有真正結局。

《慶餘年第二季》眾星雲集，美女如雲，除劇情外演員都是亮點之一！（劇照）

多位當紅巨星演出 演技派、偶像級人馬齊齊出演

劇中星光熠熠，卡士強勁，除了張若昀、李沁、陳道明、宋軼、辛芷蕾、郭麒麟、田雨、李小冉等原班人馬外，又新加入了金晨、王楚然、毛曉彤等大美女，養眼之外，全部也是好戲之人。《慶餘年第二季》經已圓滿落幕，全數36集現已於Disney+ 獨家上線，劇迷可隨時追看！