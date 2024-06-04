方力申佛山個唱女友激罕現身放閃　唱《十分·愛》網民竟好奇問...

方力申（小方）日前在佛山舉行首個內地個人演唱會《方力申SHOW UP演唱會-佛山站》，從觀眾現場拍下的影片可見，當晚場內氣氛相當熱烈，除了小方獻唱多首金曲，勾起大家集體回憶，及找來好兄弟劉浩龍擔任嘉賓外；最令人意想不到的是，自去年初認拍拖後，一直非常低調的小方女友葉萱（Maple）也激罕現身支持。

方力申日前在佛山舉行首個內地個人演唱會。（小紅書）

方力申獻唱多首代表作。（小紅書）

小方找來好友劉浩龍擔任嘉賓。（小紅書）

兩人老友鬼鬼。（小紅書）

小方在個唱上施展渾身解數，加上可能有女友全程在台下觀賞，更加心情大靚，全晚面露甜笑。兩人更在台上放閃，據指，小方唱《月全蝕》時，在台上為她蒙面伴舞的美女正是Maple，而唱到《只愛一個人》，小方又疑憑歌寄意，冧爆向住女友的方向唱出「為何固執到只愛你一人」兼派心心，相當sweet。

小方對住女友的方向憑歌寄意。（小紅書）

仲畀心心放閃。（小紅書）

個樣甜到呢。（小紅書）

兩人激罕放閃，不少觀眾和網民都被「閃到」，事後有網民留言：「太Sweet了吧！成晚對住女朋友扭嚟扭去」，有在場歌迷則搞笑回覆，指當刻以為偶像是對住自己給心心，後來發現自作多情了，原來是給坐在她旁邊的Maple。而Maple似乎也看得非常開心，離場時與友人有講有笑，就算身旁有人拍照也沒有「黑面」，還被發現一直玩小方的應援人型牌，相當煙韌。

有指為小方伴舞的正是其女友Maple。（小紅書）

Maple身材高䠷。（小紅書）

二人非常合拍。（小紅書）

Maple罕有現身支持男友。（小紅書）

網民大讚Maple靚女。（小紅書）

網民見完Maple真人大讚：「女友真人也太美了，臉小膚白又瘦又高。」（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

另外，也有網民好奇小方在女友面前，會否唱他當年與舊愛鄧麗欣（Stephy）的合唱金曲？答案是有的。不過唱《十分·愛》時，鄧麗欣部分由現場和音代唱，但竟有網民「搞事」問道：「

方力申獻唱與舊愛鄧麗欣的合唱歌《十分愛》。（小紅書）

全場大合唱。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）